La plataforma internacional ReelShort desembarcó en la Argentina y apostó fuerte al talento local con el estreno de “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”, una serie que mezcla romance, pasión, traiciones y mucho humor. El debut fue el 6 de enero y desde entonces no para de sumar fanáticos que la ven de corrido en el celular.

La historia tiene como protagonistas a Barbie Vélez, que vuelve a la ficción, Lionel Ferro, que regresa a la actuación tras su paso por “Soy Luna”, y Sofía “Jujuy” Jiménez, que se anima a su primer protagónico como villana y promete dar que hablar.

Los tres se meten de lleno en una trama intensa donde el amor y el fútbol se cruzan en episodios cortos y vertiginosos, ideales para maratonear en cualquier momento y lugar.

El elenco se completa con Federico Dopico, Eliam Pico y Viviana Sáenz, en un universo donde no faltan los romances explosivos, la pasión, el veneno y la traición. Todo esto se despliega a lo largo de más de 60 episodios que mantienen la adrenalina al máximo.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

El detrás de escena: rodaje exprés y tecnología al servicio de la creatividad

El rodaje de la serie fue un verdadero desafío: el equipo filmó todo en apenas seis días, con jornadas intensas y un ritmo frenético que contagió la energía de la historia.

“Fue un rodaje muy intenso, de mucha adrenalina y compromiso. Tener sistemas tecnológicos claros, desarrollados por FRAME, nos permitió concentrarnos en lo creativo, coordinarnos mejor, cumplir los plazos y darle vida a una historia que no te deja soltar el celular”, contó Hernán Pellegrini, CEO de Frame.

Para Lionel Ferro, este proyecto significó un reencuentro con FRAME y una oportunidad para potenciar su vínculo con nuevas audiencias, aprovechando su fuerte presencia en redes sociales y una comunidad de seguidores muy activa.

Una apuesta argentina que busca conquistar a todo el público

Con este estreno, ReelShort suma una nueva producción argentina a su catálogo y pone en primer plano a figuras muy queridas por el público. La serie ya se perfila como la próxima obsesión para quienes buscan historias atrapantes, con capítulos cortos y mucho ritmo.

“Cómo deshacerse de una estrella de fútbol” es la prueba de que la ficción argentina sigue reinventándose y ahora también se disfruta en la palma de la mano.