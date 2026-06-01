Desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Charlotte Caniggia se convirtió en una de las participantes que más atención genera entre los seguidores del reality de Telefe. Y en las últimas horas protagonizó una escena tan inesperada como polémica al descubrir que tenía un elemento prohibido dentro de la casa.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, que entró al programa el pasado 20 de mayo junto a otros ocho participantes, se encontraba descansando en una reposera junto a Sebastián “Cola” Almeida mientras analizaban el juego de sus compañeros.

En medio de la charla, Charlotte comenzó a mostrarse incómoda por algo que tenía en el bolsillo de su jean.

Video de Telefe, Gran Hermano.

Qué ingresó Charlotte Caniggia a Gran Hermano que está estrictamente prohibido

“Ay, tengo algo que me pincha”, comentó. Sin sospechar lo que ocurriría segundos después, Cola le respondió: “Alguna piedrita”.

Sin embargo, al revisar el bolsillo, la influencer se llevó una sorpresa total. Metió la mano, sacó varios billetes y exclamó: “¡Ay, tengo plata!”.

La reacción generó preocupación inmediata, ya que el ingreso de dinero está estrictamente prohibido dentro de la casa más famosa del país.

Al advertir la situación, Sebastián intentó frenarla de inmediato. “No, no se puede. Metela en el bolsillo”, le aconsejó.

Pero lejos de ocultarla rápidamente, Charlotte decidió contar los billetes frente a las cámaras y con total naturalidad. “Tengo 7 mil pesos”, lanzó entre risas.

El momento no pasó desapercibido para los fanáticos de Gran Hermano, que rápidamente hicieron viral la secuencia en redes sociales y se preguntaron si la producción tomará alguna medida tras el curioso hallazgo de la participante.