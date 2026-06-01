La emoción se apoderó de Gran Hermano Generación Dorada cuando Emanuel Di Gioia recibió una de las sorpresas más esperadas desde su ingreso al reality de Telefe.

Tras convertirse en el líder de la semana, el participante eligió como beneficio recibir un mensaje de Nina, su hija, a quien no ve desde el pasado 23 de febrero, día en que comenzó la competencia.

El momento fue uno de los más conmovedores de la gala. A través de un video grabado desde su hogar, la pequeña le dedicó unas palabras que emocionaron tanto a Emanuel como a los seguidores del programa.

Gran Hermano: la hija de Emanuel Di Gioia le envió un video y su reacción fue desgarradora (Telefe)

Gran Hermano: la hija de Emanuel Di Gioia le envió emotivo un video

“Hola, pa, ¿cómo estás? Te extraño mucho, pero yo estoy bien”, comenzó diciendo Nina frente a cámara.

Luego, la niña le hizo saber cuánto lo acompaña desde afuera de la casa: “Te veo todo el día en la tele y estoy re orgullosa de vos”.

Sin perder la sonrisa, agregó un mensaje que terminó de quebrar al participante: “Sé que falta un tiempo para vernos, pero quiero que sepas que yo estoy bien. No aflojes, seguí así. Te amo. Un beso enorme”.

La conmovedora reacción de Emanuel Di Gioia

Mientras observaba el video, Emanuel no pudo contener las lágrimas. Visiblemente emocionado, respondió en vivo con una declaración que conmovió a todos los presentes.

“Nina, te amo con todo el corazón. Sos lo más importante que tengo en esta vida. Me diste vida. Todo esto lo hago por vos... Te amo, hija”, expresó entre lágrimas.

La escena generó una fuerte repercusión entre los fanáticos de Gran Hermano, que destacaron en redes sociales la sensibilidad del momento y el profundo vínculo entre el participante y su hija.

Con la recta final del reality cada vez más cerca, Emanuel encontró en las palabras de Nina una inyección de energía para continuar en competencia y seguir luchando por el gran premio.