Lee tu horóscopo diario del 11 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Marte en Cáncer te invita a defender el amor con sensibilidad y no desde el impulso. Escuchar antes de reaccionar fortalecerá el vínculo y evitará conflictos innecesarios.

Tauro : Marte en Cáncer favorece el compromiso y el deseo de cuidar a quien amas. La paciencia y los gestos cotidianos serán la base para fortalecer una relación estable y sincera.

Géminis : Marte en Cáncer te impulsa a expresar sentimientos que habías guardado. Hablar desde el corazón fortalecerá la confianza y abrirá una etapa más auténtica en el amor.

Cáncer : Marte en tu signo aumenta la pasión, el magnetismo y el deseo de proteger a quienes amas. Canalizar esa intensidad con ternura permitirá construir vínculos más fuertes y duraderos.

Leo : Marte en Cáncer te invita a bajar la guardia y conectar con tus emociones. Mostrar vulnerabilidad fortalecerá la intimidad y permitirá que el amor crezca con mayor confianza.

Virgo : Marte en Cáncer favorece proyectos compartidos y decisiones tomadas de a dos. La cooperación y el apoyo mutuo fortalecerán la relación y renovarán la ilusión de construir juntos.

Libra : Marte en Cáncer te impulsa a luchar por aquello que realmente valoras. Resolver diferencias con empatía permitirá transformar el vínculo y recuperar la armonía en la pareja.

Escorpio : Marte en Cáncer potencia la pasión y la entrega emocional. Es un gran momento para profundizar un vínculo, sanar viejas heridas y construir una relación con mayor confianza.

Sagitario : Marte en Cáncer te anima a mirar tus necesidades afectivas con honestidad. Abrirte emocionalmente fortalecerá la intimidad y dará lugar a un amor más consciente y estable.

Capricornio : Marte en Cáncer activa temas importantes en la pareja y los compromisos. Trabajar en equipo y expresar lo que sientes fortalecerá la confianza y el futuro compartido.

Acuario : Marte en Cáncer te recuerda que el amor también se demuestra con acciones. Dedicar tiempo, atención y cuidado a quien amas fortalecerá la relación y traerá mayor estabilidad.