Lee tu horóscopo diario del 6 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna menguante te invita a dejar atrás viejas diferencias en el amor. Es un buen momento para cerrar discusiones, sanar heridas y abrir espacio a una relación más tranquila y sincera.
Tauro: La Luna menguante favorece el cierre de etapas afectivas que ya cumplieron su propósito. Soltar lo que pesa permitirá construir un vínculo más estable, consciente y lleno de confianza.
Géminis: La Luna menguante te ayuda a dejar atrás dudas que frenaban tus sentimientos. Una conversación pendiente traerá claridad y permitirá fortalecer una relación con mayor honestidad y calma.
Cáncer: La Luna menguante favorece el equilibrio emocional y te invita a confiar en lo que realmente sientes. Cerrar viejas heridas abrirá el camino hacia un amor más profundo y auténtico.
Leo: La Luna menguante te recuerda que no siempre es necesario tener el control. Escuchar al otro y soltar viejos orgullos permitirá fortalecer la confianza y renovar una relación importante.
Virgo: La Luna menguante te invita a dejar atrás exigencias innecesarias dentro del amor. Aceptar las diferencias fortalecerá el vínculo y permitirá disfrutar una relación más libre y armoniosa.
Libra: La Luna menguante favorece conversaciones que ayudan a cerrar conflictos y recuperar la armonía. Es un excelente momento para fortalecer la confianza y sanar diferencias en la pareja.
Escorpio: La Luna menguante te impulsa a soltar emociones que ya no aportan a tu crecimiento. Dejar atrás el pasado permitirá construir una relación más sincera, estable y consciente.
Sagitario: La Luna menguante te invita a revisar qué vínculos merecen seguir creciendo. Escuchar tu corazón con serenidad permitirá fortalecer una relación basada en confianza y respeto mutuo.
Capricornio: La Luna menguante favorece el cierre de una etapa emocional para dar lugar a otra más madura. Con paciencia y sinceridad podrás consolidar un vínculo con bases mucho más firmes.
Acuario: La Luna menguante te ayuda a comprender qué necesita realmente tu corazón. Soltar expectativas irreales fortalecerá la relación y abrirá espacio para una conexión mucho más auténtica.
Piscis: La Luna menguante favorece el perdón, la comprensión y el cierre de viejas historias. Es un gran momento para sanar el corazón y construir un amor más consciente, sereno y duradero.
Fuente: Jimena La Torre.