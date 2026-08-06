Lee tu horóscopo diario del 6 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna menguante te invita a dejar atrás viejas diferencias en el amor. Es un buen momento para cerrar discusiones, sanar heridas y abrir espacio a una relación más tranquila y sincera.

Tauro : La Luna menguante favorece el cierre de etapas afectivas que ya cumplieron su propósito. Soltar lo que pesa permitirá construir un vínculo más estable, consciente y lleno de confianza.

Géminis : La Luna menguante te ayuda a dejar atrás dudas que frenaban tus sentimientos. Una conversación pendiente traerá claridad y permitirá fortalecer una relación con mayor honestidad y calma.

Cáncer : La Luna menguante favorece el equilibrio emocional y te invita a confiar en lo que realmente sientes. Cerrar viejas heridas abrirá el camino hacia un amor más profundo y auténtico.

Leo : La Luna menguante te recuerda que no siempre es necesario tener el control. Escuchar al otro y soltar viejos orgullos permitirá fortalecer la confianza y renovar una relación importante.

Virgo : La Luna menguante te invita a dejar atrás exigencias innecesarias dentro del amor. Aceptar las diferencias fortalecerá el vínculo y permitirá disfrutar una relación más libre y armoniosa.

Libra : La Luna menguante favorece conversaciones que ayudan a cerrar conflictos y recuperar la armonía. Es un excelente momento para fortalecer la confianza y sanar diferencias en la pareja.

Escorpio : La Luna menguante te impulsa a soltar emociones que ya no aportan a tu crecimiento. Dejar atrás el pasado permitirá construir una relación más sincera, estable y consciente.

Sagitario : La Luna menguante te invita a revisar qué vínculos merecen seguir creciendo. Escuchar tu corazón con serenidad permitirá fortalecer una relación basada en confianza y respeto mutuo.

Capricornio : La Luna menguante favorece el cierre de una etapa emocional para dar lugar a otra más madura. Con paciencia y sinceridad podrás consolidar un vínculo con bases mucho más firmes.

Acuario : La Luna menguante te ayuda a comprender qué necesita realmente tu corazón. Soltar expectativas irreales fortalecerá la relación y abrirá espacio para una conexión mucho más auténtica.