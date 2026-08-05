El arroz con pollo es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda. Económico, rendidor y muy fácil de preparar, se convirtió durante décadas en uno de los platos favoritos de las abuelas porque permite alimentar a varias personas con pocos ingredientes y sin complicaciones.
Además de ser una opción ideal para el invierno, esta receta tiene otra ventaja: admite casi cualquier verdura que haya en la heladera. Con una sola suprema de pollo, arroz y algunos vegetales es posible obtener un plato completo, nutritivo y lleno de sabor.
La versión compartida por el cocinero Gabo Colacioppo apuesta por un sofrito de verduras, especias como pimentón y provenzal, salsa de tomate y un toque opcional de salsa de soja para potenciar el gusto. Todo se cocina en una sola olla, lo que simplifica la preparación y reduce el tiempo de limpieza.
Ingredientes
- Una cebolla.
- Un morrón rojo.
- Un morrón verde.
- Una zanahoria.
- Una berenjena.
- 2 dientes de ajo.
- Una suprema de pollo.
- Una cucharada de pimentón.
- Una cucharada de provenzal.
- Una taza salsa de tomates.
- Salsa de soja (opcional).
- Una taza arroz.
Procedimiento
- Cocinar las verduras junto con el ajo picado.
- Agregar la suprema de pollo cortada en cubos y luego incorporar el pimentón y la provenzal.
- Añadir la salsa de tomates y, de manera opcional, la salsa de soja.
- Incorporar el arroz y agregar agua o caldo hasta cubrir todos los ingredientes.
- Cocinar hasta que el arroz esté listo y haya absorbido el líquido. Servir bien caliente.
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