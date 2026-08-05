El arroz con pollo es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda. Económico, rendidor y muy fácil de preparar, se convirtió durante décadas en uno de los platos favoritos de las abuelas porque permite alimentar a varias personas con pocos ingredientes y sin complicaciones.

Además de ser una opción ideal para el invierno, esta receta tiene otra ventaja: admite casi cualquier verdura que haya en la heladera. Con una sola suprema de pollo, arroz y algunos vegetales es posible obtener un plato completo, nutritivo y lleno de sabor.

La versión compartida por el cocinero Gabo Colacioppo apuesta por un sofrito de verduras, especias como pimentón y provenzal, salsa de tomate y un toque opcional de salsa de soja para potenciar el gusto. Todo se cocina en una sola olla, lo que simplifica la preparación y reduce el tiempo de limpieza.

Comensales 4 Ingredientes Una cebolla.

cebolla. Un morrón rojo.

morrón rojo. Un morrón verde.

morrón verde. Una zanahoria.

zanahoria. Una berenjena.

berenjena. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. Una suprema de pollo.

suprema de pollo. Una cucharada de pimentón.

cucharada de pimentón. Una cucharada de provenzal.

cucharada de provenzal. Una taza salsa de tomates.

taza salsa de tomates. Salsa de soja (opcional).

Una taza arroz.

Procedimiento

Cocinar las verduras junto con el ajo picado. Agregar la suprema de pollo cortada en cubos y luego incorporar el pimentón y la provenzal. Añadir la salsa de tomates y, de manera opcional, la salsa de soja. Incorporar el arroz y agregar agua o caldo hasta cubrir todos los ingredientes. Cocinar hasta que el arroz esté listo y haya absorbido el líquido. Servir bien caliente.

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