La suprema a la suiza es un típico plato de restaurante: lleva pollo bien crocante, una salsa blanca cremosa y una capa de queso gratinado que termina de completar su sabor. No es una receta complicada, pero sí tiene algunos pasos clave que se deben respetar para lograr ese resultado que se suele encontrar en las cartas de los bodegones clásicos.

La clave está en respetar cada etapa: una buena fritura del pollo, una salsa suiza bien ligada y un gratinado corto pero intenso. Con pocos ingredientes y una preparación ordenada, esta receta permite llevar a la mesa una suprema sabrosa, abundante y con sabor a comida hecha en casa.

Ingredientes para la suprema a la suiza

Para las supremas

Pechugas de pollo

Huevo batido

Pan rallado

Queso rallado

Aceite para freír, c/n

Para la salsa suiza

Manteca

Harina

Leche

Caldo de pollo

Queso rallado

Para la guarnición

Papas cortadas en cubos y hervidas

Cebolla encurtida fileteada

Aceite de oliva

Pimienta blanca

Sal, a gusto

La fritura de la milanesa debe ser con aceite bien caliente, para que no se embeba y quede pesada. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Pasar las pechugas de pollo por huevo batido y luego rebozarlas en pan rallado. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y reservar.

Salsa suiza

En una sartén caliente, colocar partes iguales de manteca y harina. Mezclar bien y cocinar unos minutos para que la harina se tueste apenas. Incorporar la leche y el caldo de pollo de a poco, revolviendo constantemente para evitar grumos. Agregar el queso rallado, apagar el fuego y mezclar hasta que se funda por completo.

Guarnición

En otra sartén, calentar un poco de aceite de oliva y saltear las papas hervidas. Sumar la cebolla encurtida, salpimentar y dorar ligeramente.

Armado final

Disponer las supremas en una fuente para horno, cubrir con la salsa suiza y espolvorear con queso rallado. Llevar a horno fuerte para gratinar hasta que la superficie esté bien dorada. Servir calientes, acompañadas con las papas salteadas.

