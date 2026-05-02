La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari reunió a una verdadera consagración de figuras del espectáculo. El escenario elegido fue el imponente Palacio Sans Souci, con una ceremonia que comenzó por la tarde y una celebración que se extendió durante más de diez horas.

Entre los que dijeron presente en la gran noche se destacaron Sofía Zámolo, Barby Franco junto a Fernando Burlando, Stephanie Demner con Guido Pella y Lourdes Sánchez con el Chato Prada, quienes fueron parte de una lista de invitados que dio que hablar.

También estuvieron Nati Jota, Lizardo Ponce junto a su novio, Franco Poggio, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez acompañada por su nueva pareja Gustavo Hormaechea, además de Manuela Viale, Emily Lucius junto a su marido y Melina Brizuela.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

Los padres de la novia, Oscar Ruggeri y Nancy Otero también fueron protagonistas y posaron para las cámaras de Ciudad, emocionados por acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

Oscar Ruggeri y Nancy Otero en la boda de su hija Cande y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

La boda de Cande y Nico no solo dejó momentos únicos, sino también una galería repleta de looks, encuentros y postales que reflejan el glamour y la calidez de una celebración a puro estilo.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA BODA DE CANDE RUGGERI Y NICO MACCARI

Stephanie Demner y Guido Pella en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Stephanie Demner en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez y su novio, Gustavo Hormaechea, en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Sofía Zamolo en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Lourdes Sánchez en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

El Chato Prada y Lourdes Sánchez en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Melina Brizuela en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Manu Viale en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Barby Franco en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Barby Franco y Fernando Burlando en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Foto: Movilpress).

Barby Franco en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Nati Jota en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Lizardo Ponce y su novio, Franco Poggio, en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Emily Lucius y su marido en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Fotos: Movilpress.