La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari reunió a una verdadera consagración de figuras del espectáculo. El escenario elegido fue el imponente Palacio Sans Souci, con una ceremonia que comenzó por la tarde y una celebración que se extendió durante más de diez horas.
Entre los que dijeron presente en la gran noche se destacaron Sofía Zámolo, Barby Franco junto a Fernando Burlando, Stephanie Demner con Guido Pella y Lourdes Sánchez con el Chato Prada, quienes fueron parte de una lista de invitados que dio que hablar.
También estuvieron Nati Jota, Lizardo Ponce junto a su novio, Franco Poggio, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez acompañada por su nueva pareja Gustavo Hormaechea, además de Manuela Viale, Emily Lucius junto a su marido y Melina Brizuela.
Los padres de la novia, Oscar Ruggeri y Nancy Otero también fueron protagonistas y posaron para las cámaras de Ciudad, emocionados por acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.
La boda de Cande y Nico no solo dejó momentos únicos, sino también una galería repleta de looks, encuentros y postales que reflejan el glamour y la calidez de una celebración a puro estilo.