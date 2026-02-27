El año pasado, Cande Ruggeri finalmente se mudó a la casa que soñó junto a su esposo, Nico Maccari.

El hogar está ubicado en un exclusivo barrio del corredor de Nordelta, y fue pensado como el escenario ideal para disfrutar en familia junto a su hija Vita.

Así es la casa de Cande Ruggeri en Nordelta: luz natural, jardín de invierno y una imponente pileta | Créditos: Instagram @caleruggeri

ASÍ ES LA CASA DE CANDE RUGGERI EN NORDELTA

La vivienda, de dos plantas, se destaca por su arquitectura moderna y líneas limpias. Desde el exterior, el diseño combina cemento, madera en tonos naturales y grandes superficies vidriadas que permiten una conexión directa con el entorno.

Así es la casa de Cande Ruggeri en Nordelta: luz natural, jardín de invierno y una imponente pileta | Créditos: Instagram @caleruggeri

En el interior predominan los revestimientos en colores neutros, una elección que aporta calidez y sofisticación. La madera ocupa un rol central tanto en pisos como en detalles decorativos.

Entre los espacios más llamativos se encuentra el jardín de invierno. También sobresalen los baños de estilo contemporáneo, con terminaciones minimalistas y griferías de diseño.