Q’Lokura volvió a hacer del Movistar Arena su territorio natural. Con entradas completamente agotadas y más de tres horas de show, el dúo cordobés ofreció una noche intensa, dinámica y emocional, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos más convocantes del cuarteto actual y dejando todo listo para lo que será su décimo Movistar Arena el 17 de junio, ya instalado como un hito dentro de su carrera.

Q’L okura arrasó en el Movistar Arena con otro sold out (fotos de prensa)

Desde el arranque, poco después de las 21, Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera marcaron el pulso de un espectáculo sin pausas, sostenido en bloques enganchados, cambios de ritmo constantes y una interacción permanente con el público.

UN RECORRIDO MUSICAL SIN RESPIRO

El setlist fue amplio, potente y pensado para no perder intensidad en ningún tramo. Temas como “Mil noches”, “Un siglo sin ti”, “Qué hacer para verte”, “Te pido de rodillas”, “Dime tú”, “Tattoo”, “A un milímetro”, “Bailando bachata” y “Yo no te merezco” se fueron encadenando en una lógica de fiesta permanente, con momentos románticos, pasajes más introspectivos y picos de euforia bien marcados.

Las clásicas “sessions”, los enganchados y las reinterpretaciones confirmaron una fórmula que Q’Lokura domina: sostener la energía sin cortar el clima, generando una experiencia continua que convierte al recital en un verdadero ritual colectivo.

INVITADOS Y MOMENTOS QUE MARCARON LA NOCHE

Los invitados aportaron matices y escenas memorables. El primero en aparecer fue Thian, quien se sumó junto a Nico en “Me perdí”, abriendo la puerta a una serie de colaboraciones que irían elevando la temperatura.

Q’L okura arrasó en el Movistar Arena con otro sold out (fotos de prensa)

Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la noche con Dalila, quien interpretó “Dejémoslo así” en una versión cargada de sentimiento que terminó con la artista visiblemente conmovida, quebrándose en llanto sobre el escenario ante la ovación del público.

La emoción volvió a escalar con la participación de Nahuel Pennisi , protagonista junto a Nico de una versión profundamente intensa de “Universo paralelo”, que generó uno de los climas más sobrecogedores del show.

Q’L okura arrasó en el Movistar Arena con otro sold out (fotos de prensa)

Uno de los momentos más sorpresivos llegó con El Bahiano, que reversionó tres de sus clásicos en clave cuarteto: “Sin cadenas”, “Pupilas lejanas” y “Nada que perder”, logrando una fusión efectiva entre el ADN reggae y el pulso característico del género cordobés.

Más adelante, Coti aportó su repertorio con “Nada de esto fue un error” y “Antes de ver el sol”, en un cruce que conectó generaciones y estilos, logrando una respuesta inmediata del público.

Q’L okura arrasó en el Movistar Arena con otro sold out (fotos de prensa)

También tuvo su espacio Christian Herrera, sumando raíz folklórica a una noche que se permitió cruzar estilos sin perder identidad.

UN PRESENTE CONSOLIDADO Y UN HITO EN EL HORIZONTE

Este nuevo Movistar Arena sold out es parte de una seguidilla de presentaciones que confirman el crecimiento sostenido del dúo. Con una conexión cada vez más sólida con su público y una propuesta escénica en constante evolución.

En ese contexto, todas las miradas ya están puestas en el próximo gran paso: el décimo Movistar Arena, previsto para el 17 de junio. En la cultura popular argentina, la “décima” no es un número más. Tiene un peso simbólico ligado a la consagración, a los hitos que marcan un antes y un después. Y Q’Lokura llega a esa instancia en su mejor momento.

La expectativa es alta: una puesta renovada, invitados especiales y un recorrido pensado para condensar todo el camino que los llevó hasta acá. Más que un recital, el décimo Movistar Arena se perfila como una celebración de identidad, pertenencia y crecimiento.

Lo que ocurrió en esta última presentación no solo confirmó el presente del dúo, sino que funcionó como antesala de ese momento clave. Q’Lokura no solo llena estadios: construye una experiencia que el público siente propia y que, en cada nueva fecha, eleva la vara un poco más.