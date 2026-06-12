Ozuna anunció oficialmente “Una Aventura World Tour”, su nueva gira internacional que recorrerá Europa y América Latina durante 2026. El tour, inspirado en su reciente éxito “Una Aventura”, comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y tendrá una parada muy esperada en Argentina el 8 de septiembre en Buenos Aires.
¿Qué es “Una Aventura World Tour”?
Más que una gira de grandes éxitos, “Una Aventura World Tour” propone un recorrido emocional por los momentos más importantes de la carrera de Ozuna.
Lo que promete el tour:
- Un repertorio con los mayores éxitos de su carrera.
- Nuevas canciones y sorpresas para los fans.
- Una puesta en escena renovada.
- Una experiencia diseñada para celebrar la conexión con el público.
- Recuerdos, historias y momentos que marcaron generaciones.
“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, expresó Ozuna.
Los países que visitará Ozuna en 2026
Durante esta primera etapa internacional, el cantante se presentará en:
- España
- Italia
- Suiza
- Rumania
- Países Bajos
- Portugal
- México
- Colombia
- Argentina
- Nicaragua
- El Salvador
- Honduras
- Chile
- Paraguay
- Costa Rica
- Perú
La gira culminará el 4 de diciembre de 2026 en Medellín, Colombia.
Ozuna en Buenos Aires: fecha confirmada
📍 Buenos Aires, Argentina
📅 8 de septiembre de 2026
La presentación en Argentina será uno de los puntos más importantes del tramo latinoamericano del tour y promete reunir a miles de fanáticos para disfrutar de los clásicos y las nuevas canciones del artista.
Fechas confirmadas de “Una Aventura World Tour”
Europa
- 16 de junio – Ibiza, España
- 19 de junio – Marbella, España
- 23 de junio – Ibiza, España
- 26 de junio – Gallipoli, Italia
- 27 de junio – Zúrich, Suiza
- 28 de junio – Milán, Italia
- 30 de junio – Ibiza, España
- 4 de julio – Nápoles, Italia
- 5 de julio – Reggio Emilia, Italia
- 8 de julio – Marbella, España
- 11 de julio – Marbella, España
- 12 de julio – Forte dei Marmi, Italia
- 17 de julio – Costinești, Rumania
- 18 de julio – Almere, Países Bajos
- 19 de julio – Oporto, Portugal
- 22 de julio – Mallorca, España
- 24 de julio – Fasano, Italia
- 25 de julio – Valencia, España
- 26 de julio – Cerdeña, Italia
Latinoamérica
- 9 de agosto – Rosarito, México
- 15 de agosto – Monterrey, México
- 5 de septiembre – Bogotá, Colombia
- 8 de septiembre – Buenos Aires, Argentina
- 11 de septiembre – Managua, Nicaragua
- 18 de septiembre – San Salvador, El Salvador
- 19 de septiembre – Tegucigalpa, Honduras
- 23 de septiembre – Santiago, Chile
- 26 de septiembre – Asunción, Paraguay
- 31 de octubre – San José, Costa Rica
- 7 de noviembre – Lima, Perú
- 29 de noviembre – Ciudad de México, México
- 4 de diciembre – Medellín, Colombia