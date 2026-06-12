Ozuna anunció oficialmente “Una Aventura World Tour”, su nueva gira internacional que recorrerá Europa y América Latina durante 2026. El tour, inspirado en su reciente éxito “Una Aventura”, comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y tendrá una parada muy esperada en Argentina el 8 de septiembre en Buenos Aires.

¿Qué es “Una Aventura World Tour”?

Más que una gira de grandes éxitos, “Una Aventura World Tour” propone un recorrido emocional por los momentos más importantes de la carrera de Ozuna.

Lo que promete el tour:

Un repertorio con los mayores éxitos de su carrera.

Nuevas canciones y sorpresas para los fans.

Una puesta en escena renovada.

Una experiencia diseñada para celebrar la conexión con el público.

Recuerdos, historias y momentos que marcaron generaciones.

“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, expresó Ozuna.

Los países que visitará Ozuna en 2026

Durante esta primera etapa internacional, el cantante se presentará en:

España

Italia

Suiza

Rumania

Países Bajos

Portugal

México

Colombia

Argentina

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Chile

Paraguay

Costa Rica

Perú

La gira culminará el 4 de diciembre de 2026 en Medellín, Colombia.

Ozuna en Buenos Aires: fecha confirmada

📍 Buenos Aires, Argentina

📅 8 de septiembre de 2026

La presentación en Argentina será uno de los puntos más importantes del tramo latinoamericano del tour y promete reunir a miles de fanáticos para disfrutar de los clásicos y las nuevas canciones del artista.

Fechas confirmadas de “Una Aventura World Tour”

Europa

16 de junio – Ibiza, España

19 de junio – Marbella, España

23 de junio – Ibiza, España

26 de junio – Gallipoli, Italia

27 de junio – Zúrich, Suiza

28 de junio – Milán, Italia

30 de junio – Ibiza, España

4 de julio – Nápoles, Italia

5 de julio – Reggio Emilia, Italia

8 de julio – Marbella, España

11 de julio – Marbella, España

12 de julio – Forte dei Marmi, Italia

17 de julio – Costinești, Rumania

18 de julio – Almere, Países Bajos

19 de julio – Oporto, Portugal

22 de julio – Mallorca, España

24 de julio – Fasano, Italia

25 de julio – Valencia, España

26 de julio – Cerdeña, Italia

Latinoamérica