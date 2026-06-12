La cantautora Olivia Rodrigo, ganadora del premio GRAMMY y artista multiplatino, lanzó su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, ya disponible a través de Geffen Records.
Junto con el álbum, Rodrigo estrenó el videoclip oficial de su nuevo tema “stupid song”. Dirigido por Mitch Ryan y filmado en Nueva York, el video cuenta con la coreografía de la primera bailarina Tiler Peck y la participación de bailarines del New York City Ballet y del American Ballet Theatre.
El primer sencillo del álbum, “drop dead”, convirtió a Rodrigo en la primera artista en debutar los tres primeros sencillos de sus tres primeros álbumes en el puesto número 1. Por su parte, el segundo sencillo, “the cure”, también alcanzó el número 1 en varias listas de Billboard, incluyendo Hot Rock & Alternative Songs, Hot Alternative Songs y Alternative Digital Song Sales.
El mes pasado, Rodrigo participó en el Billions Club Live de Spotify, donde celebró que nueve de sus canciones superaran los mil millones de reproducciones cada una, consolidando así su posición entre los artistas más escuchados de la plataforma. El video del concierto ya se encuentra disponible. Además, la cantante ofreció una presentación sorpresa en Primavera Sound, donde estrenó en vivo su nueva canción “what’s wrong with me” junto a Robert Smith, líder de The Cure.
Recientemente, Rodrigo anunció su gira The Unraveled Tour, que comenzará en septiembre. El tour agotó rápidamente las entradas a nivel mundial, con más de un millón de boletos vendidos, lo que llevó a sumar nuevas fechas y a batir varios récords de asistencia.
La gira fue anunciada inicialmente con cuatro fechas en Brooklyn, pero debido a la enorme demanda se amplió hasta convertirse en una residencia de 10 conciertos en el Barclays Center. Además, Rodrigo estableció un récord en el Intuit Dome de Los Ángeles, alcanzando un total histórico de 10 presentaciones.
La artista también actuará en el O2 Arena de Londres durante 11 noches consecutivas, sumándose a un selecto grupo de figuras que lograron residencias de dos cifras en ese recinto, entre ellos Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John y Rihanna.
Tracklist de you seem pretty sad for a girl so in love
girl so in love (Side A)
- drop dead
- stupid song
- honeybee
- maggots for brains
- u + me = <3
- my way
- purple
you seem pretty sad (Side B)
- the cure
- begged
- what’s wrong with me (feat. Robert Smith de The Cure)
- less
- expectations
- cigarette smoke
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Fechas de The Unraveled Tour 2026/2027
25 y 26 de septiembre — Hartford, Connecticut — PeoplesBank Arena (+)
29 y 30 de septiembre — Pittsburgh, Pensilvania — PPG Paints Arena (+)
3 y 4 de octubre — Washington D. C. — Capital One Arena (+)
7 y 8 de octubre — Charlotte, Carolina del Norte — Spectrum Center (+)
11 y 12 de octubre — Chicago, Illinois — United Center (+)
15, 17 y 18 de octubre — Boston, Massachusetts — TD Garden (+) (18 de octubre: nueva fecha)
21 y 22 de octubre — Montreal, Quebec — Bell Centre (+)
26 y 27 de octubre — Toronto, Ontario — Scotiabank Arena (+)
29 y 30 de octubre — Columbus, Ohio — Schottenstein Center (+)
7 y 8 de noviembre — Filadelfia, Pensilvania — Xfinity Mobile Arena (^)
11 y 12 de noviembre — Atlanta, Georgia — State Farm Arena (^)
15 y 16 de noviembre — Orlando, Florida — Kia Center (^)
19 y 20 de noviembre — Sunrise, Florida — Amerant Bank Arena (^)
23 y 24 de noviembre — Nashville, Tennessee — Bridgestone Arena (^)
1 y 2 de diciembre — Vancouver, Columbia Británica — Rogers Arena (^)
7 y 8 de diciembre — Seattle, Washington — Climate Pledge Arena (^)
11 y 12 de diciembre — Oakland, California — Oakland Arena (^)
15 y 16 de diciembre — Sacramento, California — Golden 1 Center (^)
19 y 20 de diciembre — Las Vegas, Nevada — T-Mobile Arena (^)
12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 y 29 de enero — Los Ángeles, California — Intuit Dome (#^)(20, 21, 24, 25, 28 y 29 de enero: nuevas fechas)
11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27 y 28 de febrero — Brooklyn, Nueva York — Barclays Center (#^)(19, 20, 23, 24, 27 y 28 de febrero: nuevas fechas)
19 y 20 de marzo — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena (~)
23, 24, 27 y 28 de marzo — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome (~)(27 y 28 de marzo: nuevas fechas)
1 y 2 de abril — Múnich, Alemania — Olympiahalle (~)
5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19 y 20 de abril — Londres, Reino Unido — The O2 (~ / =)(12, 14, 15, 19 y 20 de abril: nuevas fechas)
23 y 24 de abril — París, Francia — La Défense Arena (=)(24 de abril: nueva fecha)
27 y 28 de abril — Milán, Italia — Unipol Dome (=)
1, 2, 5 y 6 de mayo — Barcelona, España — Palau Sant Jordi (=)(5 y 6 de mayo: nuevas fechas)
9 y 10 de mayo — Londres, Reino Unido — The O2 (=)(nuevas fechas)
Artistas invitados
+ Wolf Alice^ Devon Again# The Last Dinner Party~ Grace Ives= Die Spitz