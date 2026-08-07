Lee tu horóscopo diario del 7 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Venus en Libra favorece acuerdos, reconciliaciones y nuevos encuentros. Tu impulso encuentra equilibrio cuando escuchas al otro y te animas a construir un amor con reciprocidad.

Tauro : Venus en Libra te invita a cuidar los pequeños gestos que fortalecen la pareja. La armonía nace de la paciencia, el respeto y el deseo compartido de construir un vínculo estable.

Géminis : Venus en Libra potencia tu encanto natural y facilita nuevas conexiones. Una conversación espontánea puede despertar ilusiones y abrir la puerta a una historia llena de complicidad.

Cáncer : Venus en Libra favorece la paz emocional dentro del hogar y la pareja. Expresar tus sentimientos con serenidad fortalecerá la confianza y permitirá disfrutar un amor más equilibrado.

Leo : Venus en Libra suaviza diferencias y mejora la comunicación afectiva. Tu calidez atrae respuestas positivas cuando compartes protagonismo y permites que el otro también brille.

Virgo : Venus en Libra te ayuda a dejar de lado la exigencia para disfrutar más del presente. El amor crece cuando valoras lo simple y aceptas que nadie necesita ser perfecto para amar.

Libra : Venus en tu signo aumenta el magnetismo, la confianza y el deseo de compartir. Es un gran momento para iniciar una relación, renovar la pasión o fortalecer un vínculo importante.

Escorpio : Venus en Libra te invita a bajar la intensidad y escuchar antes de reaccionar. La comprensión mutua permitirá sanar diferencias y construir una relación más estable y consciente.

Sagitario : Venus en Libra favorece encuentros, amistades y proyectos compartidos. Una conexión especial puede transformarse en amor cuando permites que todo fluya sin apresurar los tiempos.

Capricornio : Venus en Libra fortalece el compromiso y el respeto dentro de la pareja. Mostrar tu lado más afectuoso abrirá espacio para vínculos sólidos, maduros y llenos de confianza.

Acuario : Venus en Libra despierta el deseo de compartir nuevas experiencias junto a quien amas. Viajes, conversaciones y planes diferentes renovarán la ilusión y fortalecerán el vínculo.