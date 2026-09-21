Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de una polémica cuando el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, tomaran la decisión de inhabilitarlo para conducir por tener la licencia vencida y llevar a la China Suárez con medio cuerpo afuera del vehículo. El futbolista no se quedó callado y lanzó un durísimo mensaje a través de X (ex Tiwtter).

La respuesta de Icardi fue directa y cargada de críticas hacia el organismo. El delantero comenzó su publicación consultando cómo habían hecho para “inhabilitar” la licencia italiana que, según aseguró, tiene vigente hasta 2029. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, disparó.

El posteo del Ministerio de Transporte y la respuesta de Mauro Icardi. (Foto: X.com / @mauroicardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Lejos de terminar allí, Icardi cuestionó al Ministerio por ocuparse de su situación y apuntó directamente contra las condiciones de las calles del país. “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”, escribió el futbolista.

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Luego, el ex de Wanda Nara subió todavía más el tono de su mensaje y acusó al organismo de brindar información falsa. “Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, expresó Icardi, en una respuesta que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

En el mismo mensaje, Icardi explicó su versión sobre la situación de su documentación y aseguró que la licencia argentina debe entregarse cuando se realiza la conversión a la europea. Por eso, cuestionó la supuesta inhabilitación de su registro italiano: “¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”.

Mauro Icardi se quedó sin licencia de conducir. (Foto: @elejercitodelam)

De esta manera, Icardi decidió salir públicamente a responderle al Ministerio de Transporte y defendió la vigencia de su licencia italiana, que según sus propias palabras tiene validez hasta 2029. Con su publicación, el futbolista dejó en claro su enojo por la situación y apuntó directamente contra el organismo estatal por haber llevado el tema a las redes sociales.

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