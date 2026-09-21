El video de China Suárez con medio cuerpo por fuera del auto, en pleno domingo de lluvia, le costó carísimo a Mauro Icardi.

Si bien la imprudencia la cometió su pareja, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires “dispuso la inhabilitación preventiva” de la licencia de conducir del futbolista.

La decisión se tomó luego de constatar que Icardi circulaba con su permiso vencido.

El ministerio de Transporte de Buenos Aires justificó la sanción a Mauro Icardi.

Si bien en sus consideraciones la cartera de Martín Marinucci explica que Mauro Eugenia estaba “sin el cinturón de seguridad”, por lo que ponía “en riesgo su seguridad” y “la de terceros”, enfatiza que Mauro actuó con negligencia “al continuar la marcha”.

Las razones de la sanción a Mauro Icardi

Voceros del ministerio contaron a La Nación que la licencia de Icardi perdió validez “en mayo de 2019″.

China Suárez y Mauro Icardi

Además explicaron que aunque el futbolista tuviera una licencia emitida en otro país “la debe revalidar y no lo hizo”.

De ahí que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva.

Mauro Icardi se quedó sin licencia de conducir. (Foto: @elejercitodelam)

Por otra parte, recordaron que “en caso de presentarse a tramitar una nueva licencia de conducir deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir”.