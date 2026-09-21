La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación que compartió este fin de semana en sus redes sociales. La actriz subió un video junto a su novio, Mauro Icardi, mientras viajaban en auto por el barrio privado donde viven y acompañó las imágenes con una frase que generó repercusiones.

En el video se puede ver a la actriz asomada por la ventana del auto del futbolista cantando “Training Season”, de Dua Lipa. Segundos después, vuelve a ingresar al vehículo y le da un beso a Icardi, quien continúa manejando con gesto serio y sin apartar la mirada del camino.

Sobre las imágenes, la actriz escribió: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”. Pero eso no fue todo. Junto al video agregó una segunda frase que pareció darle todavía más picante a la publicación: “Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”.

El picante posteo de la China Suárez sobre su relación con Mauro Icardi (Video: Instagram @sangrejaponesa)

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ LA CHINA SUÁREZ POR SU PUBLICACIÓN

La publicación de la China Suárez no tardó en generar todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales. Muchos interpretaron que la frase podía ser una indirecta hacia Lali Espósito, especialmente por la referencia a “manifestar” a la pareja ideal.

La comparación surgió porque Lali tiene una canción titulada “1Amor”, en la que habla justamente de manifestar la llegada de un hombre que la ame y la respete. Por ese motivo, algunos seguidores relacionaron ambas publicaciones y entendieron el mensaje de la China como una posible respuesta o chicana.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, como suele ocurrir cada vez que la China comparte contenido junto a Mauro, el posteo también provocó una catarata de críticas. Algunos usuarios volvieron a acusarla de haber comenzado una relación con un hombre que estaba casado y utilizaron el término “robamaridos” para cuestionarla.

Entre los comentarios que recibió la publicación podían leerse frases como: “Llegó? O te lo robaste?”, “Siempre manifestás hombres casado?”, “Mauro hacé de cuenta que estás enamorado por lo menos” y “Mauro si necesitas ayuda parpadeá dos veces”.