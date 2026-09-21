Lali Espósito llegó a España para participar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y presentar Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la competencia oficial del prestigioso certamen.

Sin embargo, antes de cumplir con su agenda vinculada al film, la cantante se convirtió en noticia por un particular detalle de su look. En su llegada a la ciudad vasca, Lali lució una remera blanca con la frase “Las Malvinas son argentinas”, escrita en letras negras y con una tipografía inspirada en la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección Argentina después de su triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026.

La prenda quedó completamente visible debajo de un blazer negro oversize y rápidamente llamó la atención. En diálogo con la prensa, según se pudo ver en Arriba Argentinos, Lali explicó por qué decidió utilizarla y qué significado tenía para ella el mensaje: “Mi pregunta es un poco más banal, porque es una remera, pero el mensaje no lo es”, comenzó diciendo la cantante, para luego referirse al contexto que atraviesa el país en relación con la soberanía de las islas.

Lali Espósito (Foto: captura de video de Instagram @lalielsalvador)

“Han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde el tema de Malvinas. Bueno, está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente”, expresó Lali.

En ese sentido, también hizo referencia a las recientes declaraciones del Gobierno Nacional sobre la cuestión Malvinas: “Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía. Y bueno, sentí que era una buena oportunidad”.

La artista argentina remarcó además que, más allá de tratarse de una elección de vestuario, para ella era importante aprovechar el alcance que tiene su presencia en un evento internacional: “Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar”, aseguró Lali, dejando en claro que su decisión tuvo una intención detrás del look que eligió para su llegada a San Sebastián.

Foto: Captura (eltrece)

Además, Lali contó que la remera estaba vinculada a una campaña solidaria y destacó el destino del dinero recaudado con su venta: “Había una campaña de quienes hicieron esa remera, que lo he recaudado en la venta de esa remera de Malvinas, es para los excombatientes de Tigre”, explicó.

Y agregó: “Entonces me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno”.

Finalmente, Lali volvió a remarcar la importancia que tiene para ella que el tema continúe presente en la agenda pública: “Yo creo que es un gran honor para el Gobierno Nacional, desde que asumió, y que sigue este tema en boga y seguirá”.

Lali Espósito: “Han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde el tema de Malvinas, bueno, está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente. Sentí que era una buena oportunidad”.

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LA FURIOSA RESPUESTA DE LALI ESPÓSITO A MARCELO POLINO TRAS CUESTIONAR SU ACTITUD EN LA SERIE DE MORIA: “MIENTE DE MALA LECHE”

La relación entre Lali Espósito y Marcelo Polino parece estar definitivamente quebrada. Quien alguna vez se definió como “el padrino del club de fans de Lali” ahora mantiene una postura muy crítica hacia la artista y volvió a apuntar contra ella por su supuesta actitud con él y con Moria Casán.

En medio de la promoción de la serie sobre la vida de Moria, Polino cuestionó a Lali por no haberse reunido con él y otros amigos de la diva durante la grabación del final.

La cantante no dejó pasar sus declaraciones y le respondió con munición pesada: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear”, sostuvo Lali, en un mensaje que le envió a Ángel de Brito y que el conductor leyó al aire en LAM.

Foto: Instagram (@lali)

Y enumeró algunos de los elementos que, según ella, permitirían comprobar su versión: “Como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice. Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, lanzó.

Lali volvió a remarcar que la versión difundida por Polino es falsa y apuntó contra los motivos que, según ella, estarían detrás de sus críticas: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, disparó la cantante.

Foto: Instagram (@marcelopolino)

Además, hizo una referencia política al vínculo de Polino con Fátima Florez, cercana al presidente Javier Milei: “‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, deslizó Lali.

Lali Espósito: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear”.

“Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, cerró, tajante.