Días atrás, Lali Espósito estuvo como invitada en el stream de Martín Cirio y no dudó en contestar cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Mariano Martínez. Si bien aseguró que no tendría problema de trabajar otra vez con cualquiera de sus ex novios, hizo una excepción con respecto al actor.

Ahora fue Luisana Lopilato quien hizo una declaración similar al ser invitada a “Sería increíble”, el ciclo que conduce Nati Jota en Olga. A dos décadas de haber terminado su noviazgo con Mariano, la actriz deslizó algunas verdades.

Luisana, quien se encontraba en el programa presentando su película “Pepita, la Pistolera”, fue consultada por algunos de los actores con los que trabajó en el pasado y ella tampoco dudó en hablar con la verdad.

Mariano Martínez y Luisana Lopilato salieron entre 2004 y 2006. Foto: Alma Pirata

LUISANA LOPILATO HUNDIÓ A MARIANO MARTÍNEZ

En un ranking del 1 al 10 sobre distintos colegas con los que ha trabajado, Luisana Lopilato sorprendió con la posición en la que decidió ubicar a su expareja. Luego de posicionar a Darío, su hermano y compañero en “Casados con hijos”, en el primer puesto, apareció Mariano Martínez en pantalla.

Luisana Lopilato también hundió a Mariano Martínez (Video: Olga)

Cabe recordar que Luisana y Mariano se conocieron cuando ella tenía 17 y él, 26. En 2004 iniciaron un romance que duró casi dos años. Sin embargo, se separaron en 2006 durante las grabaciones de “Alma pirata”, una ficción de Cris Morena donde compartían elenco con Nico Vázquez.

“Trabajé con él en Alma pirata”, recordó Luisana en Olga, con cierta incomodidad. Y, después de algunas dudas, reveló dónde lo ubicaría en la tabla. “Son un montón, trabajé con mucha gente y era muy chica… ¡Diez!”, disparó. “Trabajé con mucha gente”, volvió a defenderse la actriz, sin dar más detalles.