A dos años del inicio de su relación, Bautista Mascia y Denisse González atraviesan un difícil momento... pero afortunadamente lo viven juntos. La ex participante de Gran Hermano debió ser internada en dos ocasiones porque tenía bajas las plaquetas y su novio la acompañó en cada momento.

En estos últimos días, luego de que Denisse recibiera el segundo alta médico, Bautista habló en exclusiva con “Ángel Responde”, el ciclo de Bondi Live, y contó cómo se encuentra actualmente su pareja.

“Fueron semanas bastante duras. La verdad que agosto fue medio picante”, admitió el artista e influencer. “Arrancamos las primeras dos semanas en internación por un examen general que se hizo Denu, que le dio que tenía plaquetas bajas”, sumó.

Denisse González y Bautista Mascia, durante la internación (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

BAUTISTA MASCIA HABLÓ DE LA SALUD DE DENISSE GONZÁLEZ

De acuerdo a lo que contó Bautista, Denisse “tenía un valor muy bajo” y, por este motivo decidieron internarla. “Estuvimos dos semanas en el hospital haciendo tratamientos, exámenes, un montón de cosas. En un momento dieron en la tecla, pero empezaron a probar distintos tratamientos”, explicó Mascia.

“Pareció que venía bien, después bajó. A los cinco días volvimos al hospital, nos internamos de vuelta, estuvimos como una semana y pico adentro del hospital otra vez”, siguió en su relato el artista que, en todo momento, habló en plural, dejando en claro que su acompañamiento fue incondicional.

Bautista Mascia habló de la salud de Denisse González (Video: Bondi Live)

“Fue bastante duro, pero ahora hace una semana y algo que ya salimos y por suerte sigue con un tratamiento desde casa”, reveló Bautista que siguió: “Sí tenemos que ir cada tanto al hospital a hacer unas inyecciones, a sacarse sangre. Hoy en día el panorama viene estable. No es algo que se termina”.

Por otro lado, reveló que Denisse “tiene un tratamiento y se va controlando”. “Los médicos van viendo cómo reacciona el cuerpo a cada cosa y en base a los exámenes, se va determinando cómo se sigue. Vamos a tener que ver cómo va evolucionando, pero lo importante es que no se va a poner en pausa su vida”, contó.

Por último, contó cómo está Denisse ahora: “Estaba un poco nerviosa porque tenía su primera presencia, su primer trabajo fuera de lo que es el ámbito hospitalario en el que estuvimos el último mes. Estoy muy contento y ella también, obviamente, porque más allá de que sigue en tratamiento, está volviendo un poco a la vida”.