El recital que Tini Stoessel brindó anoche en Guadalajara en una noche lluviosa fue el primero desde que explotó el escándalo familiar, y Rodrigo de Paul se hizo presente para bancar en cuerpo y alma a su futura esposa, quien a su vez le dedicó un fuerte mensaje en público.

“¿Dónde estás, Rodri?“, indagó Martina con una muñeca vestida de novia en la mano en medio del escenario.

Tras buscarlo con la mirada, Tini lo encontró y le mostró el juguete que tenía entre sus manos: “Mi vida, mirá. Me hicieron con estos ojos, rubia”.

Tini Stoessel en el recital de Guadalajara, México.

Al final, Tini Stoessel fue categórica con su piropo al surgido mediocampista de Inter de Miami: “Te amo, mi amor. Fuerte el aplauso para el amor de mi vida”.

El romántico gesto de Rodrigo a Tini

“No se sabía si iba a estar Rodrigo en este recital o no y efectivamente estuvo”, afirmó Pochi de Gossipeame.

Rodrigo De Paul en el recital de Tini Stoessel en Guadalajara, México.

Entonces, la periodista de Puro Show explicó: “Estuvo Rodrigo, estaba todo su equipo de amigas, las más íntimas. Porque ella tiene muchas amigas que trabajan en su equipo y que son amigas de la infancia, es como su entorno más cercano”.

“Me encanta porque él súper ubicado. Te das cuenta que la compañía es desde un lugar súper ubicado. Medio escondido. No se subió al escenario como la otra vez, que ahora cuando vino que se subió al escenario. Claro, pero cuando se abre el escenario es porque se lo pide ella”, continuó Pochi.

Por eso, Pampito enfatizó: “Para mí es importantísimo que De Paul esté acompañándola en este primer show. Que se haya tomado un avión para acompañarla. No es casual”.