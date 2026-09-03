Se podría decir que Andrés Gil cumplió el sueño del pibe, ya que desde el miércoles 3 se dará el lujo de compartir el escenario de La Ratonera con Carlos Belloso, a quien “miraba todas las noches” como casi todo el mundo con su entralable personaje del Vasquito de Campeones de la Vida.

Compañeros de elenco también de Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Walter Quiroz, Carlos Santamaría, Malena Solda y Betiana Blum, los actores hablaron con Ciudad de la obra y sobre todo de su vida antes del estreno en el teatro Liceo.

Por un lado, Andrés reflexionó a un año de haber sido apuntado como tercero en discordia entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que a los pocos meses consumaron el divorcio. Escandalo que pudo superar junto a Candela Vetrano, su pareja y madre de Pino.

La Ratonera en el Teatro Liceo.

En cuanto a Carlos, hizo un repaso por sus personajes más icónicos, y explicó por qué toma tantos desafíos artísticos simultáneos.

—¿Cómo es la convivencia entre ustedes? Son muchos y, además, primeras figuras.

Carlos: —Muy bien.

Andrés: -Muy bien.

Carlos: -En los ensayos está bueno porque jugamos, y después, en las funciones, se trata de seguir jugando. Hasta ahora estamos muy contentos. Con todos los compañeros hay respuesta para todos los juegos que el director, Manuel González Gil, nos propone. Después, en las funciones veremos cómo funciona.

Andrés Gil y Carlos Belloso comparten La Ratonera.

Andrés: -Va a estar todo bien porque cada uno trae su propuesta, los actores vienen con su impronta. Crecí viéndolos a todos y los admiro, estoy disfrutando cada ensayo. Es muy loco ver cómo crecemos entre todos, cómo vamos creciendo a partir de lo que propone el otro. Así que, por ahora, muy bien la convivencia.

-Apenas te despediste de Casual y ya te metiste en La Ratonera. ¿Te copa el cambio de género dentro de la comedia?

Carlos: -Estoy contento no solamente por la continuidad de trabajo, sino por hacer una pieza policial de misterio de Agatha Christie y compartir la obra con semejantes actores.

Carlos Belloso presente en el estreno (Fotos: Movilpress).

-Después de tanto tiempo sólo con Gime Accardi rompiéndola con En otras palabras. ¿Es diferente para vos estar con ocho actores en escena?

Andrés: —Sí, casi toda la obra estamos todos juntos. Es muy distinta la experiencia. Más allá de que somos ocho, todo el tiempo pasan cosas. Aunque el foco de la escena esté en un lugar, el público va a tener que estar viendo todo el escenario porque están pasando cosas constantemente.

Y al ser coral hay un ritmo que, más allá del número de actores en escena, tiene que ver con el género. Es un policial que es una especie de relojería, donde las piezas tienen que funcionar a la perfección para que la historia no pierda esa tensión de que realmente hay un asesino entre nosotros y todos son sospechosos.

Cande Vetrano con Andrés Gil en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Es otro tipo de tensión a la que estaba acostumbrado con la obra anterior.

—Andrés, ¿cómo es para vos trabajar con una artista profesional y rigurosa como Betiana Bluim?

Andrés: -Es rigurosa, pero en el buen sentido. Es una actriz que pone la vara muy alta. Es una leyenda de nuestro país, como también Carlos. Él no lo sabe, pero crecí viéndolo toda mi vida. Volvía a la noche antes de dormir y él estaba en la cocina de mi casa.

Y con Betiana me pasó lo mismo. No te voy a mentir: estaba muy nervioso antes de su primera lectura de mesa, porque es toda gente con la que uno desea trabajar. Creo que cualquier actor quisiera estar en este lugar.

Betiana Blum en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Entonces estoy muy agradecido y muy privilegiado. Me hacen ser mejor. Estoy expandiendo mis fronteras como actor porque son personas que supieron hacer cosas muy geniales y lo siguen haciendo. Betiana tiene 87 años y la ves y es increíble la lucidez que tiene. Es realmente admirable, muy inspiradora.

-Carlos, ¿a vos qué te pasa?

-Por mi parte, compartir escenario con gente con la que no había trabajado me encanta. Con muy poca gente compartí escenario: con Malena Solda hice una película; con Carlos Santamaría hice The Pillowman; en teatro y en serie, pero con los demás no.

Carlos Belloso como El Vasquito de Campeones de la Vida.

Con Betiana hice Campeones de la vida, pero con Romina Gaetani y Walter Quiroz no. Así que siempre es una experiencia trabajar con gente con la que no trabajaste. Siempre se enriquece lo nuevo con lo viejo y lo viejo con lo nuevo.

El personaje más entrañable de Carlos Belloso

— Carlos, hay un montón de personajes que quedaron en el recuerdo. ¿Cuál es el que más te gustó hacer o el que más sufriste?

— No, todos los personajes son lindos. Todos tienen parte de uno y parte de alguien que uno observó.

El Vasquito es el personaje más popular que tuve. Aún hoy la gente me lo sigue pidiendo. Fue increíble cuando hice Campeones de la vida. Duró dos años esa tira diaria. En el carnaval del 2000, chicos se disfrazaron del Vasquito. Me mandaban fotos y era algo increíble.

Carlos Belloso en Tumberos.

Pero también se metió, como decía Andrés, en la cocina, en la cena de la familia. Todos son como mis hijos, ¿no? También Tumberos iba por otro lado, más oscuro, pero al mismo tiempo tenía un humor muy negro que pude resolver gracias a Adrián Caetano.

Y en teatro también tengo personajes muy importantes. Por ejemplo, el que hice en Le Prénom, que estuve cinco años haciendo esa obra y fue un éxito.

— Andrés, sos padre de Pino (1 año y 10 meses). ¿Te animás a decirles que llegaste con mal dormido?

— No. No me permitiría jamás darles nada. Lo mío no es nada. Por suerte estamos en un buen momento de dormir. Justo le contaba a ella y a mis compañeros, no la quiero quemar, pero venimos bien.

Foto de Instagram.

- Carlos, ¿estás com otros proyectos en paralelo a La Ratonera?

Carlos: — Sí. Tengo otra obra de teatro como actor los lunes, Siete estaciones para hablar de amor, de Victoria Hladilo. Y estoy dirigiendo otra obra, Por amar a Mara, que va en La Carpintería a las 20 horas.

Andrés: -Yo tengo la sospecha de que hay más de un Carlos. No sé cómo hace para hacer tantas cosas al mismo tiempo.

Carlos Belloso en Casual.

Carlos: — Sí,Y al mismo tiempo tiene que ver con la falta de producción audiovisual. Antes uno decía: “Bueno, hago una película hasta las seis de la tarde porque después tengo una obra de teatro a la noche”. Uno podía hacer una obra de teatro, pero también filmar durante el día, hacer series y otras cosas. Últimamente eso está escaseando.

Andrés y su vida familiar

— Andrés pasaste un momento álgido el año pasado. ¿Cómo estás vos con Cande?

Andrés — Bien, bien. Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso se vuelve loco. Por suerte yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento.

Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos.

Cande Vetrano en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Cande ahora arranca un proyecto también muy copado y vamos a ver cómo hacemos con el tema de cómo nos organizamos con los tiempos, porque de miércoles a domingo voy a estar con la obra. Así que nada, bien, contento.

— ¿Cómo se organizan? ¿Hay niñera, están los abuelos?

Andrés: — Tenemos, por suerte, abuelos muy presentes y tíos muy presentes que nos dan una mano enorme. Si no, de verdad, no sabríamos cómo hacer.

También, a veces, hay una niñera porque, obviamente, los abuelos tienen sus cosas y hay veces que no pueden. Además, vivimos lejos. Así que, de verdad, es una combinación complicada. Pero venimos bien.

— ¿Cómo definen los trabajos a encarar con Cande teniendo en cuenta la paternidad de Pino?

— Somos un equipo. Creo que cualquier proyecto que aparece para cualquiera de los dos es algo que, obviamente, se festeja en familia. Después vemos cómo nos organizamos.

Cada vez que a ella le aparece algo, yo me pongo feliz, al igual que si fuese yo el que lo está haciendo.

Carlos y lo que queda pendiente

-Carlos, ¿hay algo que te gustaría completar en tu carrera artística?

Carlos: — No, porque, por suerte, hago lo que me gusta en cada momento. Por ejemplo, yo tenía pendiente hacer un teatro inglés de policial de misterio y lo estoy haciendo ahora.

No tengo mucha expectativa de lo que va a ser. Hago lo que voy haciendo mientras transito. Esto tenía ganas de hacerlo y se dio ahora. Pero me gustaría hacer repertorio en teatro oficial. También me gustaría hacer en teatro comercial cosas que con un presupuesto magro no se podrían hacer.

Y me di el gusto también hacer mis trabajos en el teatro independiente con gente que admiro. Se me dan las cosas.

El misterio de La ratonera

— Cuando leyeron el libreto, ¿acertaron quién era el criminal?

Carlos: — No. Yo no. Es impensable.

Pero hay una condición en la obra: que la gente que venga a verla no revele quién es el criminal, porque se desvirtúa el hecho de verla.

Igualmente, va a haber muchos fanáticos del género que, aun sabiendo quién es el criminal, van a venir a verla. Porque también va a ser una prueba para ver cómo hicimos el género. Y, por suerte, lo estamos haciendo con muchas ganas y a conciencia.

Edición de video Solana Di Tullio.