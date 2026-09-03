Diego Sebastián Rosen Ferlini tiene 51 años, es argentino y está vinculado al negocio inmobiliario. En las últimas horas, su nombre quedó en el centro de la investigación por la masacre que conmocionó a México: fue detenido como sospechoso por el asesinato del músico Jonathan “Honas” Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una empleada doméstica.

Rosen fue arrestado junto con otro hombre y quedó a disposición de la Justicia mexicana. Por el momento, no existe una sentencia que determine su responsabilidad y la Fiscalía del Estado de México intenta establecer qué papel tuvo cada uno de los detenidos en el crimen.

Uno de los datos que los investigadores consideran clave es el vínculo que Rosen habría mantenido con Meléndez. La hipótesis oficial apunta a que uno de los sospechosos habría utilizado una relación de confianza con las víctimas para ingresar a la vivienda.

#EXCLUSIVA | 🔴 SOCIO Y ASESINO DE JONATHAN MELÉNDEZ



Se trata de Diego Sebastián Rose, señalado por al menos 10 presuntas estafas inmobiliarias.



Una de las víctimas —quien nos hizo llegar estas imágenes— asegura que fue defraudada con 400 mil pesos por la renta de una casa en… pic.twitter.com/DzFFJOygiA — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) September 3, 2026

A qué se dedicaba Diego Rosen

Rosen desarrollaba actividades relacionadas con el mercado inmobiliario y, según información difundida por medios mexicanos, estaba vinculado con NOMAD Property México, una firma dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos. Entre los lugares asociados a esa actividad aparecen Valle de Bravo y Acapulco.

En sus redes sociales, además, compartía contenidos relacionados con sus negocios y publicaciones vinculadas con la Argentina y la Selección.

Rosen y Meléndez.

El empresario también había sido mencionado en denuncias por presuntos fraudes. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente que esos antecedentes estén relacionados con la investigación por el asesinato de Meléndez y su familia.

#EXCLUSIVA | 🔴 ASESINATO DE MÚSICO DE CAMILO SÉPTIMO DESTAPA POSIBLE FRAUDES MILLONARIOS



Tras el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia, surgen testimonios contra Diego Sebastián Rosen, presunto multihomicida.



Una víctima me reveló que Rosen y su esposa, Paola Mandri, la… pic.twitter.com/Yi3GiqhJuj — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) September 3, 2026

Qué relación tenía con Jonathan Meléndez

La relación entre Rosen y el músico es uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas del caso, ambos habrían tenido vínculos relacionados con negocios inmobiliarios. Esa cercanía podría explicar por qué los sospechosos lograron acceder a la propiedad sin necesidad de forzar los accesos.

La propia Fiscalía del Estado de México señaló que los responsables habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para entrar al domicilio.

Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/Milenio)

Los investigadores intentan determinar ahora quién tenía esa relación con la familia y qué ocurrió una vez que los sospechosos estuvieron dentro de la vivienda.

Qué pasó el día de la masacre

El crimen ocurrió el martes 1 de septiembre en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Según la Fiscalía, los hechos se produjeron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40. En ese lapso fueron asesinados Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de 3 años y una empleada doméstica.

La mascota de la familia también fue encontrada muerta.

Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que dos hombres participaron del ataque. Después del crimen, un operativo permitió detener a Rosen y a otro sospechoso.

Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/El Universal)

Mientras tanto, las cámaras de seguridad aportaron imágenes de uno de los hombres que habría llegado hasta la propiedad. En el registro aparece vestido con campera negra, gorra, anteojos de sol y una mochila.

El hijo del músico sobrevivió al ataque

En medio de la escena, los agentes encontraron con vida al hijo de Meléndez, que se había escondido durante el ataque.

El nene permaneció oculto debajo de una cama y fue localizado cuando los efectivos ingresaron a la vivienda. Era el único integrante de la familia encontrado con vida dentro de la propiedad y, según los primeros reportes, no presentaba lesiones aparentes.

El hallazgo quedó registrado en un video del operativo en el que se escucha a uno de los agentes decir: “Tenemos un niño”.

Qué investiga ahora la Justicia mexicana

La investigación busca reconstruir minuto a minuto qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer qué hizo cada uno de los dos detenidos.

También resta determinar cuál fue el móvil del múltiple asesinato y quién habría tenido la relación de confianza que permitió el ingreso a la propiedad.

Por ahora, Rosen permanece detenido en México en el marco de la investigación. Su condición de sospechoso no implica una condena ni determina su responsabilidad penal, que deberá ser establecida por la Justicia.