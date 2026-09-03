Un video de las cámaras de seguridad reveló el momento en que Diego Sebastián “N”, principal sospechoso del asesinato del músico Jonathan Meléndez, su familia, su empleada y hasta su perro, ingresó al edificio donde vivían las víctimas en el estado de México.

Las imágenes muestran al acusado dentro del ascensor del complejo residencial en Atizapán de Zaragoza, vestido con una campera de cuero negra, gorra verde, lentes de sol y un bolso. La grabación, que dura 24 segundos, termina con el sospechoso mirando fijamente a la cámara de videovigilancia.

Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/El Universal)

El brutal crimen conmocionó a México: Meléndez, de 38 años y fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo, fue hallado maniatado y con un disparo en la cabeza, al igual que su esposa Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, la empleada doméstica de 21 y su perro. También mataron al perro de la familia. Un nene de seis años sobrevivió a la matanza.

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En el material difundido por la prensa mexicana, se observa cómo el presunto autor del cuádruple crimen toma el ascensor del edificio donde residía la familia Meléndez.

El hombre, identificado como Diego Sebastián “N”, aparece con una campera de cuero negra, gorra verde y lentes de sol, además de portar un bolso. Al final del video, se da vuelta y mira directamente a la cámara de seguridad.

El principal sospechoso del asesinato del músico mexicano y su familia (Video: X/@El_Universal_Mx, Foto: captura)

La secuencia, que se viralizó en redes sociales, se convirtió en una pieza clave para la investigación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el arresto de dos personas vinculadas al caso.

Según detalló el funcionario, uno de los detenidos era socio de Jonathan Meléndez y habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al domicilio. Los sospechosos fueron identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Las primeras hipótesis apuntan a que el móvil del crimen fue el robo.

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