La visita de Brenda Gandini al ciclo Otro Día Perdido dejó momentos desopilantes y confesiones inesperadas. La actriz se animó a hablar de todo: desde su costado musical y sentimental hasta su facilidad para quebrarse en cámara, lo que llevó al conductor a bromear sobre su estado de ánimo.

Durante la charla, Gandini relató cómo la música la transforma y cómo, a pesar de su perfil tranquilo, la cumbia puede hacerla perder la compostura. “Vos me ves así, pero a mí la cumbia me puede, en mi casa recontra canto con mi hija, soy muy sentimental, por eso elijo mi profesión”.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

La conversación derivó en la sensibilidad de la actriz y su capacidad para llorar con facilidad. “¿Sos sentimental en serio? ¿Sos de quebrarte fácil? Si queres llorar, ¿lloras?”, preguntó Pergolini. “Muy, sí”, respondió Gandini, y agregó: “Hay muchos motivos para llorar, sí”. “¿En serio? ¿Hay que pensar en algo?“, le consultó Mario.

Brenda Gandini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Bueno, en este momento estoy pensando que la estoy pasando como el orto entonces voy a llorar”, le explicó la actriz al conductor, quien impactado dijo: “Mirá, ¡ya tenes brillo en los ojos! ¿O te drogaste?, una de dos”, a lo que ella bromeó: “No, no, es muy temprano, llevé a los chicos al colegio, después hay que buscarlos... hay técnicas para llorar”.

EL TALENTO DE BRENDA GANDINI PARA MEMORIZAR GUIONES

La charla se volvió aún más distendida cuando Brenda Gandini reconoció su tendencia a dispersarse en las conversaciones. “Soy dispersa a morir, estoy hablando y de repente Gonzalo (Heredia) me dice, ‘estabas hablandome de esto’, ‘¿Qué te estabas diciendo?’ Abro cinco temas al mismo tiempo, no termino una anécdota. Así que me vas a tener que ordenar”, admitió.

Sin embargo, aclaró que esa dispersión no le juega en contra a la hora de estudiar sus libretos: “Para eso soy... es para lo único que funciono. Me ordena. Me pongo, estudio, y además tengo mucha memoria instantánea. Al otro día no me acuerdo nada, pero en el momento funciona”.

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