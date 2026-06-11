La moda parisina volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las mayores fuentes de inspiración en todo el mundo.

Brenda Gandini, Angie Landaburu, Lizardo Ponce, Franco Poggio, Charo Calamaro y Joaquín Levinton fueron algunos de los invitados que participaron de una exclusiva celebración en Alcorta Shopping con la apertura de la primera tienda de Maje en el país, donde el estilo francés contemporáneo fue el gran protagonista de la noche.

El encuentro puso sobre la mesa una tendencia que viene consolidándose en los últimos años: la búsqueda de prendas de calidad, versátiles y capaces de trascender las temporadas.

Lejos del consumo impulsivo asociado al fast fashion, cada vez más consumidoras priorizan piezas que puedan acompañarlas durante varios años y adaptarse a distintos momentos de su vida.

Según especialistas de la industria, conceptos como el “quiet luxury” o lujo silencioso impulsaron una nueva forma de entender la moda, donde la sofisticación ya no pasa por los logos visibles sino por el diseño, los materiales y la construcción de un guardarropa más inteligente.

EL ESTILO PARISINO MARCA TENDENCIA EN BUENOS AIRES

Caracterizado por combinar elegancia, naturalidad y feminidad, este enfoque propone prendas que funcionan tanto para el día como para la noche, con una estética refinada pero descontracturada.

“Existe una tendencia creciente hacia prendas que trascienden las modas pasajeras y pueden acompañar durante varias temporadas”, explicaron desde la firma francesa.

La marca, fundada en París en 1998 por Judith Milgrom, se convirtió en una referencia internacional del estilo parisino contemporáneo gracias a sus colecciones de sastrería femenina, vestidos fluidos y prendas pensadas para combinar tendencia y atemporalidad.

Mientras las redes sociales aceleran la circulación global de tendencias y acercan los códigos de ciudades como París a cualquier rincón del mundo, la moda parece estar atravesando una transformación más profunda: menos compras impulsivas, más identidad personal y una búsqueda cada vez mayor de piezas capaces de durar mucho más que una temporada.

Las fotos de los famosos

Lizardo Ponce y Franco Poggio. Foto: prensa

Brenda Gandini. Foto: prensa

Joaquín Levinton. Foto: prensa

Charo Calamaro. Foto: prensa

Brenda Gandini. Foto: prensa

Brenda Gandini. Foto: prensa

Brenda Gandini. Foto: prensa

Joaquín Levinton. Foto: prensa

Charo Calamaro. Foto: prensa