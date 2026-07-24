El vestido no fue el único protagonista de la boda de Dua Lipa. Su maquillaje también captó la atención de expertos y fanáticos de la belleza por apostar por una estética que combina sofisticación, frescura y un acabado natural, una de las tendencias que gana terreno entre quienes buscan un look de novia atemporal.

Lejos de los maquillajes recargados, la propuesta de la cantante se apoyó en la tendencia soft glam, un estilo que busca resaltar los rasgos sin perder naturalidad. La clave está en una piel uniforme y luminosa, una mirada definida y labios con volumen, pero sin excesos.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Italia (Foto: Instagram/@dualipa).

1. Una piel luminosa con acabado natural

El primer paso consiste en lograr una base uniforme que unifique el tono de la piel sin perder luminosidad. El efecto se completa con un toque estratégico de rubor para aportar frescura y dimensión al rostro, evitando acabados demasiado mates o pesados.

Callum Turner y Dua Lipa se casaron el fin de semana en el oeste de Londres. Por: Instagram @dualipa

2. La mirada, protagonista del look

Los ojos concentran gran parte del impacto visual. Pestañas largas y elevadas, sombras en tonos neutros y una terminación brillante ayudan a conseguir una mirada intensa sin recurrir a colores llamativos.

Para recrear este efecto, Yves Saint Laurent Beauty propone utilizar productos como la base All Hours Foundation, el rubor Make Me Blush Powder, la máscara Lash Clash Latex y la paleta Couture Mini Clutch, desarrollados para conseguir una piel uniforme y una mirada definida de larga duración.

3. Labios definidos con efecto volumen

El maquillaje se completa con labios delineados para realzar su forma natural y un color de acabado brillante que aporta sensación de volumen e hidratación. El resultado mantiene el equilibrio entre definición y frescura, una de las características que distinguen al estilo soft glam.

En este paso, la firma recomienda los nuevos productos de la línea Lovenude, tanto el delineador como el labial, para recrear el acabado elegido por la artista.

El look de Dua Lipa para su boda civil con Callum Turner en Londres (Foto: Instagram/@dualipa).

Más allá de los productos específicos, el maquillaje de novia de Dua Lipa confirma una tendencia que viene consolidándose en el mundo beauty: looks elegantes, de larga duración y con un acabado natural, donde la piel luminosa y la definición sutil reemplazan a los efectos más marcados.