Mientras Florencia Peña continúa ligada al mundo del espectáculo, su hijo Toto Otero eligió construir un camino completamente diferente. Lejos de los escenarios, el joven apostó por la gastronomía y consolidó un emprendimiento propio que, en los últimos meses, dio un importante giro para enfocarse en el universo de los productos keto.

Su marca nació bajo el nombre Alfit, con una propuesta basada en alfajores elaborados sin azúcar refinada ni harinas tradicionales. Con el tiempo, el proyecto evolucionó y comenzó a sumar cookies, budines y otras opciones pensadas para quienes buscan reducir el consumo de carbohidratos.

La transformación también quedó reflejada en las redes sociales. La cuenta dejó de llamarse Alfit Alfajores para pasar a identificarse como Alfit Keto, una decisión que acompañó el cambio de identidad y la nueva estrategia comercial.

CÓMO NACIÓ SU PASIÓN POR LA PASTELERÍA

El interés de Toto Otero por la cocina comenzó durante la pandemia, cuando empezó a experimentar con distintas recetas de manera autodidacta. Esa pasión lo llevó a capacitarse profesionalmente en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), donde estudió pastelería.

En 2024 lanzó oficialmente Alfit junto a Tini Scala, con el objetivo de ofrecer una alternativa a los tradicionales alfajores industriales mediante recetas elaboradas con ingredientes diferentes y sin azúcar refinada.

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, reinventó su emprendimiento y apostó por nuevos productos. Crédito: Instagram

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, reinventó su emprendimiento y apostó por nuevos productos. Crédito: Instagram

Desde el primer momento, Florencia Peña apoyó públicamente el proyecto y promocionó los productos en sus redes sociales.

POR QUÉ EL EMPRENDIMIENTO CAMBIÓ SU ENFOQUE

Con el crecimiento de la marca, sus creadores decidieron redefinir la propuesta y concentrarse en alimentos compatibles con la alimentación cetogénica. El objetivo fue ofrecer una identidad más clara y diferenciarse dentro del mercado de productos saludables.

Aunque algunos artículos originales continúan disponibles, ahora aparecen identificados como opciones “no keto”, mientras que la comunicación de la marca, el desarrollo de recetas y la estrategia comercial giran principalmente en torno a este tipo de alimentación.

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, reinventó su emprendimiento y apostó por nuevos productos. Crédito: Instagram