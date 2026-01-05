Cultores del bajo perfil, las placenteras y románticas vacaciones de Toto Otero y Camila Pardo por Europa no pasaron desapercibidas en las redes sociales y rápidamente se transformaron en noticia.

El hijo mayor de Flor Peña recorrió Londres, París e Italia junto a su flamante novia, nada menos que Cami Pardo, hermana de Rocío y cuñada de Nicolás Cabré.

La pareja pasó las Fiestas en el Viejo Continente y, según lo compartido por la joven en Instagram, Italia fue su destino preferido.

Las románticas vacaciones de Toto Otero con Camila Pardo por Europa (Fotos: Instagram)

“Lo mejor para lo último, mi ciudad favorita en el mundo”, escribió Cami en el posteo dedicado a su paso por Italia, donde también le declaró su amor a Toto: “Te amo con locura a vos, mejor compañero no puedo pedir”.

Enamorado, el joven pastelero le respondió con la misma sintonía: “La mejor compañera del mundo”.

Con la complicidad y el cariño intactos, Flor Peña comentó la publicación: “Los amo. Feliz Navidad”, mientras que Rocío Pardo sumó emojis de caritas enamoradas.

LAS VACACIONES DE TOTO OTERO Y CAMILA PARDO EN FOTOS: LONDRES, PARÍS E ITALIA

