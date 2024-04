Muy orgullosa, Florencia Peña promocionó el nuevo emprendimiento de Tomás “Toto” Otero, Alfafit. El joven produce y comercializa alfajores saludables. Y, por primera vez, contó nostálgico el motivo familiar que lo impulsó abrir su negocio de pastelería.

“Mi pasión por la pastelería comenzó a mediados del 2020, en la pandemia. Estaba terminando el colegio, medio perdido, y empecé cocinando para mis hermanos y mi mamá. Somos muy dulceros y se me dio por probar recetas de tortas, budines, alfajores y muffins”, aseguró el pastelero, que arrancó cocinando para sus seres queridos.

Acto seguido, explicó por qué quiso pasar de cocinar por pasatiempo a forjar su negocio. “Me empezó a gustar mucho cocinar y me pareció que tener mi propio proyecto era una idea encantadora para poder vivir de esto. No me gusta depender de otra persona y esa fue una causa también para arrancar a emprender”, sentenció, ambicioso, en diálogo con Teleshow.

TOTO CONTÓ POR QUÉ SE VOLCÓ HACIA LO SALUDABLE

Antes de cerrar, el joven explicó el motivo por el cual el objetivo de su emprendimiento es cocinar rico y saludable.

“Me terminé inclinando para ese lado porque en mi familia intentamos comer lo más sano posible y también somos muy dulceros. Me pareció una buena idea introducir esos productos en el mercado e inculcar la idea de productos sanos y dulces, como me gustan a mí”, sentenció, ilusionado.