Este jueves, las fuerzas policiales allanaron la casa de Nicolás Payarola en Benavídez. La Justicia le secuestró una Toyota Hilux al abogado de Wanda Nara y L-Gante, según reveló el expediente publicado por la cuenta oficial de LAM en X.

“Payarola allanado”, posteó el perfil de ‘El Ejército de LAM’ y compartió dos fotos. En una se ve lo resuelto por la Justicia. En la otra imagen se ve la camioneta mencionada, aparcada frente a una lujosa casa.

La camioneta que le secuestraron a Nicolás Payarola | Créditos: X @elejercitodelam

“Resuelvo: I) Ordenar el secuestro del vehículo marca Toyota modelo Hilux 4 x 2 DC SRX 2.8 TDI 6AT de color gris plata, con dominio AF 540 EZ, junto con el formulario 08 y llaves de ignición del vehículo, por los motivos expuestos en el considerando”, dice el expediente del allanamiento.

Expediente y resolución del allanamiento | Créditos: X @elejercitodelam

POR QUÉ ALLANARÓN A PAYAROLA

El Colegio de Abogados de San Isidro sostiene su pedido para que le retiren la matrícula al abogado de Wanda Nara y L-Gante.

El letrado fue allanado este jueves para que se efectúe el secuestro de la camioneta que “se habría quedado mediante una presunta extorsión”.

(Foto: Instagram @nicolaspayarola)

Yanina Latorre explicó que un joven habría mantenido una relación paralela con Payarola, quien está casado. Habría fotos y videos utilizadas por el letrado para manipular a la otra parte involucrada.

La panelista profundizó: “El chico tuvo terror de que se enterara su padre, porque él le decía que si no le daba la camioneta le iba a contar a todos que era p… No es alguien que haya salido del closet, por eso el miedo, y le entregó la camioneta para que no contara nada”.