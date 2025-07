Mariana Nannis habló en Puro Show sobre el quiebre en la relación de Charlotte Caniggia y Melody Luz. La mediática fue picantísima al referirse a la pareja de su hijo Alex y dio a conocer el motivo por el que estaría todo mal con su hija.

“Charlotte no es una chica que le gusta pelear, al contrario, ella no es conflictiva, esta Pulga se ve que sí es conflictiva, ella peinó a Venezia y también la vistió un montón de veces porque siempre estaba con una niñera”, contó la ex de Claudio Paul.

Entonces, Mariana detalló: “Cuando iba a verla, Charlotte le compraba regalos, me mandaba las fotos, eso mis hijos lo aprendieron de mí porque yo era muy generosa, lo que pasa es que derepente a la madre le habrá molestado el peinado que le hizo”.

“Charlotte me dijo que esta chica tenía malos tratos con ella, la Pulga, porque le molestaba todo, que la peine, que le cambie la ropa. Entonces si es así lo mejor es que no trabajes y te quedes cuidando a tu hija”, aseguró Nannis.

MELODY LUZ CONFESÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE ALEX CANIGGIA

A poco de su reconciliación, Melody Luz confesó en su visita al programa de Ángel de Brito la verdad sobre por qué se separó de Alex Caniggia, el papá de su hija Venezia.

“Lo dejé porque me hartaba su violencia en redes, no lo avalaba, empecé a ignorarlo, después me generaba rechazo y ahora hasta le pidió perdon a Lali y a Wanda porque nunca estuve a favor de eso”, expresó la bailarina.

