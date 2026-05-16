Acostumbrado a destacarse dentro de la cancha con la camiseta de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico volvió a captar la atención de las redes sociales, aunque esta vez lejos del fútbol. El defensor campeón del mundo mostró una faceta completamente distinta: su habilidad para el dibujo digital.

En un video que rápidamente comenzó a viralizarse, el lateral argentino aparece repasando distintas ilustraciones realizadas desde un iPad con Apple Pencil, mientras comparte el momento junto a Agustín Creevy, quien no ocultó su sorpresa por el nivel de detalle de las obras.

Mientras observa los dibujos, Creevy lanza entre risas una frase que resumió la reacción de muchos usuarios: “Sos un toro”.

LOS DIBUJOS DE NICOLÁS TAGLIAFICO QUE IMPACTARON EN REDES

Nicolás Tagliafico muestra distintas creaciones realizadas con la aplicación Procreate. Entre las obras más destacadas aparecen retratos de personajes icónicos de Dragon Ball como Cell, Kid Buu y Freezer, realizados con sombras y efectos que recuerdan al estilo clásico del manga japonés.

Además, también enseñó una ilustración hiperrealista de The Mandalorian, el popular personaje del universo Star Wars, y dos retratos de bulldogs franceses que terminaron siendo los trabajos más elogiados por quienes vieron el video.

CRÉDITO: X

El futbolista explicó que muchas de sus obras comenzaron primero en papel y luego fueron trasladadas al formato digital, donde aprovecha herramientas que le permiten experimentar con pinceles, efectos de humo y texturas más complejas.

EL HOBBY QUE RELAJA AL CAMPEÓN DEL MUNDO

Lejos de la presión de la alta competencia, el dibujo aparece como una actividad que le permite desconectarse. “Los detallados llevan mucho tiempo, pero me relaja”, contó el defensor mientras seguía mostrando cada una de sus ilustraciones.

En tono de broma, Agustín Creevy incluso le pidió que le diseñara la foto de perfil para su canal de YouTube, mientras Tagliafico continuaba deslizando el lápiz óptico con total naturalidad.