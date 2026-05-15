A pocos días de que Adabel Guerrero confirmara su separación de Martín Lamela, en LAM mostraron una foto del ex de la actriz junto a una mujer y las especulaciones sobre un posible nuevo romance no tardaron en explotar.

Mientras la bailarina daba explicaciones sobre la ruptura en televisión, Ángel de Brito y las panelistas revelaron que Lamela fue visto “merendando con una señorita” en Parque Leloir: “Lo encontramos a ‘Patito’ Lamela con una señorita”, lanzaron en el programa, sorprendiendo a todos en el estudio.

En el ciclo incluso deslizaron que Lamela podría estar rehaciendo rápidamente su vida sentimental. Sobre las imágenes, sumaron detalles picantes: “Patito está merendando con una señorita. Muy contento. Se lo ve bien. Se lo ve animado”.

Foto: Captura (América)

Las dudas crecieron aún más cuando comenzaron a preguntarse desde cuándo existiría este vínculo: “El tema es que no lo haya empezado a rearmar antes de terminar con Adabel”, deslizaron filosos.

Sin embargo, en medio de las especulaciones, también intentaron bajar un cambio y dejaron abierta otra posibilidad: “Hay que ver quién es la chica. Mirá si es una sobrina, una prima… esperemos un poco”, cerraron.

“Lo encontramos a ‘Patito’ Lamela merendando con una señorita“.

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EL DRAMA DE ADABEL GUERRERO AL HABLAR DE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN LAMELA: “LA DECISIÓN FUE MÍA”

Después de confirmar su separación de Martín Lamela, con quien tiene a su hija, Lola, Adabel Guerrero visitó LAM y habló a fondo, como nunca antes, sobre la crisis que terminó quebrando la relación de 17 años de amor.

Con total honestidad y visiblemente movilizada, la bailarina contó que la decisión final pasó por ella, aunque aclaró que el desgaste venía desde hacía muchísimo tiempo: “La decisión fue mía, porque yo ya hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste, pero mucho tiempo, muchos años”, confesó Adabel en diálogo con Ángel de Brito.

La artista explicó que las crisis en la pareja eran recurrentes y que incluso tiempo atrás ya había planteado la posibilidad de separarse, aunque siempre terminaban apostando nuevamente a la relación: “Yo, hace mucho, le había dicho que me quería separar, pero había quedado en la discusión del momento. Que no, que probemos de nuevo y seguimos así”, recordó.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre el vacío emocional que sentía dentro del vínculo: “Me sentía sola, me sentía triste. Obviamente que había mejores momentos que otros”.

Con crudeza, Adabel admitió que el vínculo ya funcionaba más como una sociedad vinculada a la crianza de su hija que como una verdadera pareja: “Yo me sentía sola, me sentía acompañada por el papá de la nena, no con tu novio o marido”, expresó.

Foto: Instagram (@adabelguerrero)

Y fue todavía más contundente al describir el presente sentimental que atravesaban: “Como pareja no había casi nada, te diré. Perdón, Martín, si te duele, pero él lo sabe”.

Adabel Guerrero: “Como pareja no había casi nada, te diré. Perdón, Martín, si te duele, pero él lo sabe”.

Sobre el final, Adabel dejó ver que, pese a estar convencida de lo que necesitaba para su bienestar, todavía atraviesa un fuerte proceso interno: “A mí me dolió muchísimo, me costó mucho tomar la decisión. Y todavía digo si hice bien o no. Me pregunto si hice bien o no”, cerró, sincera.