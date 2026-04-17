El jueves por la noche, Pepe Ochoa desató la tormenta en LAM al contar que Adabel Guerrero estaría separándose de su marido, Martín Lamela, luego de 17 años juntos, debido a un supuesto affaire de la artista con un vecino del country en el que viven.

En medio de la polémica y los rumores que se esparcieron a velocidad récord, Adabel decidió salir a aclarar la situación. A la salida de Sex, la obra que protagoniza, la bailarina relató: “Lo acabo de escuchar. Me mandó un montón de gente capturas en el medio de la función. Yo no entendía nada”, comenzó diciendo en una nota que dio a Fede Flowers de Los Profesionales de Siempre.

Consultada sobre cómo reaccionó su esposo al enterarse de lo que se decía en el programa de Ángel de Brito, Adabel explicó: “Me llamó mi marido. Yo estaba con mi hija en el camarín, que no puede salir de ahí adentro. Había empezado la función, mis amigas me mandan ‘¿qué pasó?’, las mamis del colegio...”.

Foto: Instagram (@adabelguerrero)

A pesar del revuelo, la artista le restó dramatismo y hasta encontró un toque de humor en la situación: “Un quilom... bárbaro, diciendo que yo estoy con alguien del country, cosa que me jod..., pero me causó gracia, porque me imagino a todas en el chat del country”.

Entre rumores y aclaraciones, queda claro que la artista prefirió enfrentar la polémica con sinceridad y un poco de ironía, mientras Martín Lamela buscaba ponerse al día con la avalancha de versiones que lo alcanzó por sorpresa.

Adabel Guerrero: “Un quilom... bárbaro, diciendo que yo estoy con alguien del country, cosa que me jod..., pero me causó gracia, porque me imagino a todas en el chat del country”.

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ADABEL GUERRERO SORPRENDIÓ AL REVELAR QUÉ LE DECÍA LA CHINA SUÁREZ SOBRE LOS PADRES DE SUS HIJOS

En medio de rumores y polémicas que suelen rodear a Eugenia “la China” Suárez, Adabel Guerrero aportó una mirada diferente y reveló qué le decía la actriz cuando hablaban, puertas adentro, sobre la crianza y la logística familiar.

Invitada a Puro Show, Adabel contó que forjó una buena relación con la China a partir de trabajar juntos en En el Barro y que, desde entonces, comenzó a observarla con otros ojos: “A partir de que nos conocimos, la empecé a ver en todo lo que pude porque uno aprende mirándola a ella y a otras compañeras”, explicó.

Más allá de la actuación, hubo un tema que las conectó especialmente: la maternidad. Adabel quiso saber cómo hacía la China para compatibilizar largas jornadas de grabación con la crianza de sus hijos: “Lo que sí hablamos en las grabaciones fue acerca de la maternidad. A mí me interesaba mucho saber cómo hacía ella con los chicos, grabando tantas horas”, reveló.

Foto: Captura (eltrece)

“Ella tiene gente que la ayuda, por supuesto, tiene a la mamá. Y siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”.

Adabel Guerrero: “La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”.

“Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos”, cerró Adabel, sin escatimar en elogios para Eugenia.