Pasaron 16 años del espectáculo teatral que enfrentó a Adabel Guerrero y Mónica Farro, pero las tensiones siguen vivas.

En LAM, Adabel se hartó de su colega y amagó con abandonar el programa, cansada de que Farro la interrumpiera constantemente mientras intentaba dar su opinión.

Al picante cruce se sumó Valeria Archimó, quien tomó partido por Adabel y, en las pocas oportunidades que tuvo para hablar, fue letal con Mónica.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Escándalo en vivo: Adabel Guerrero perdió la paciencia con Mónica Farro

Mónica Farro: -Yo siempre hablo de mí, no ninguneo a las demás. Si no me inflo yo, ¿quién me va a inflar? Si a las demás les molesta, que lo traten en terapia. Yo no hablo mal de nadie, hablo bien de mí. En casi todos los espectáculos encabecé, ¿por qué me voy a rebajar? ¿Por qué me van a desmerecer por no ser bailarina? La gente pagó tantas entradas para verme bailar y no soy bailarina… Esto me divierte. Tengo el ego acá arriba.

Valeria Archimó: —Esa necesidad de…

Yanina Latorre: —La odian.

Farro: -Necesidad de que no me pisen.

Archimó: -¿Qué? ¿Nadie pagó una entrada para vernos a nosotras? Y sí hablás de nosotras…

Adabel Guerrero: -No quiero caer en algo que no me gusta. Es verdad que siempre hubo una guerra…

Farro: -A mí siempre me tiran mierda por no ser bailarina.

Guerrero: -Aprovechemos este momento para hablar. Es verdad que siempre existió esta guerra de “vos no bailás y yo bailo”. Se generó en el verano de 2009, cuando no me dieron mi cuadro, pero yo no te conocía.

Yanina Latorre: -Pasaron 80 años…

Farro: -Pero yo no me quejé por eso.

Guerrero: -¿Puedo hablar? ¡La puta madre! ¿Puedo hablar sin que me cortes un segundo?

Farro: (se ríe).

Guerrero: -Te lo digo en serio porque ya me molesta. ¡No me cortes!

Farro: -Tratalo en terapia, Adabel. Yo voy a hablar cuando quiera.

Guerrero: -Me voy a parar y me voy a ir porque no soporto que no me dejes hablar.

Farro: -Andá tranquila.

Guerrero: -Bueno, ya está, no voy a hablar.

Farro: -Me causa gracia. Perdón, hablá.

Guerrero: -A mí me chupa un huevo si ella baila o no, pero en ese momento estaba enojada porque tenía que compartir un cuadro con ella y yo debía bajar, justamente porque no era bailarina.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.