Mónica Farro habló en su visita a Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) de su posutra con la adopción y explicó por qué cree que no podría adoptar a un hijo.

“Me han deseado la muerte por redes sociales, en algún momento me afectó, pero hoy no me importa, he dicho cosas por las que se me ha juzgado mucho, por ejemplo cuando dije que ‘nunca adoptaría, porque si no tengo un hijo de mi sangre no sería lo mismo’”, comentó.

Mónica Farro en Empezar el Día (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Luego, la exvedette dejó en claro que no está en contra de la adopción, sino que ella no lo haría: “Entonces dijeron que estoy en contra de la adopción, y yo no estoy en contra, yo dije que yo no adotparía porque creo que si no es de mi sangre creo no lo voy a querer, ¿por qué no puedo decir lo que pienso?”.

MÓNICA FARRO REVELÓ A CORAZÓN ABIERTO QUÉ FUE LO PEOR QUE LE PASÓ EN SU VIDA

En su paso por el programa de Yuyito González, Mónica Farro reveló a corazón abierto qué fue lo peor que le pasó en su vida. “Una de las cosas fue ser una mujer golpeada”, dijo haciendo referencia a su relación con el productor Jorge ‘el Negrito’ Luengo.

Luego, recordó el suceso por el que casi pierde la vida: “Y también el accidente grave en moto que tuve en Uruguay que casi me muero, me desfiguré, tengo la cara armada con titanio y casi pierdo la pierna, estuve un año recuperándome”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.