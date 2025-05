Mónica Farro sorprendió con una confesión que generó revuelo: hace algunos días, durante su participación en el programa La noche perfecta (eltrece), la vedette reveló que hace años, recibió una propuesta económica en dólares por parte de un reconocido político.

Todo surgió cuando Sebastián Wainraich le preguntó sin rodeos: “¿Es verdad que un político te ofreció 30 mil dólares por una noche de placer?”. La respuesta de Farro fue inmediata: “Es verdad. Y yo no agarré. Qué pel…”, reconoció.

“Un político que es muy conocido, ponele que sí. No sé si realmente tenía el dinero”, agregó la modelo, poniendo en duda la solvencia del funcionario público para cumplir con su parte del trato, que finalmente no se concretó.

Si bien Wainraich intentó obtener más detalles sobre la identidad del funcionario, Mónica se negó a revelar su nombre. Lo que sí aclaró fue que se trata de un político uruguayo, y que la propuesta llegó a través de un intermediario hace un “mínimo 20 años atrás”.

La actriz contextualizó su relato recordando cómo eran las dinámicas en el ambiente artístico por aquel entonces. “Antes se manejaba todo así”, comentó. Luego, dejó en claro que no está en contra de ese tipo de propuestas si hay consentimiento mutuo.

“¿Si hubiese aceptado? ¿Por qué no? Si el deseo es libre y es lindo y divertido y te hacen regalos… ya no es tanto porque con 30 mil dólares no te comprás un departamento, pero ayuda”, concluyó Mónica Farro, sin tapujos, antes de recalcular el precio de una unidad de un ambiente.

