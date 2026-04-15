El crudo testimonio de Fabiana Cantilo sobre noviazgos tóxicos dejó antónita a Moria Casán, luego de que la se sorprendiera por su aspecto: “No estoy golpeada por nadie. No tengo novio”.

Luego, la conductora de La Mañana con Moria indagó si fue víctima de violencia de género y ahí la ídola del rock explotó: “No tuve novios que me golpearan, los golpeaba yo a ellos”.

Declaración que motivó que Moria indagar si era una ironía y Cantilo enfatizó que era un asunto serio: “Después me golpearon, pero yo empezaba”.

Fabiana Cantilo. (Foto: @fabitacontenta)

Momento en el que la conversación se volvió mucho más densa.

Fabiana Cantilo contó cómo provocaba a sus exparejas

“Había algún tipo de pelea, celos, obviamente, mujer de por medio, y yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro... Me cag... a trompadas porque estábamos re locos”, reconoció.

Fabiana Cantilo (Foto: Movilpress)

Sin embargo, Fabiana fue tajante al precisar que ni Rodolfo Fito Páez ni Nahuel Lerena, sus parejas más famosas y duraderas, le pegaron.

Ahí describió. “Y yo soy como un soldado, sigo. Entonces, el otro se copa y no sabes cómo quedaba”.

Hasta que hizo un escalofriante mea culpa: “Básicamente soy muy agresiva. O sea que no soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó. ¡Pobres hombres!”.

“Básicamente soy muy agresiva. O sea que no soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó. ¡Pobres hombres!”. Fabiana Cantilo.

Al final, Fabiana Cantilo recordó que de niña fue golpeada al punto decir que su crianza fue como si hubiera sido “una niña de Auschwitz”, que con terapia pudo mejorar y que ahora solo le pega “a los muebles”.