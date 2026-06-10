Este martes se llevó a cabo la presentación para la prensa y los famosos de Charlie y la Fábrica de Chocolates en el Teatro Gran Rex y entre tantas celebridades, hubo una que resultó agredida en su butaca a escupitajos: Hernán Piquín.

En LAM, Pepe Ochoa lanzó un enigmático basado en la identidad del bailarín que asistió a la obra protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán y Mery del Cerro, y agregó que hubo otros dos famosos que salieron como testigos del hecho.

“Tengo al Testigo 1 que estaba al lado de la víctima y al Testigo 2 que estaba tres filas más atrás”, señaló Ochoa, en base a los testimonios que estuvo buscando durante el día. “El Testigo 2 es Héctor Maugeri”, reveló, en referencia al ex conductor de Más Caras.

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Tras esta revelación, los esfuerzos de las “angelitas” se concentraron en descubrir la identidad del Testigo 1, que resultó ser Laura Fidalgo, también bailarina. “Es Testigo y también salpicadita”, ironizó Denise Dumas, la conductora suplente del ciclo de América TV.

Tras un corte comercial, Ochoa reveló que el agredido a escupitajos fue Hernán Piquín. “Recibió un escupitajo porque las agresoras no se callaban, se dio vuelta y les dijo ‘Por favor, cálmense, no puedo prestar la atención a Mary del Cerro que está cantando hace media hora’. Él se paró y pidió a la seguridad que vengan a arreglar la situación”, contó Ochoa.

“Estaban hablando las agresoras, dos chicas de 22 años. Hablaban, hablaban, hablaban. Él se dio vuelta y les dijo ‘Chicas, cállense’. Las chicas dijeron ‘No nos vamos a callar nada”, y ahí nomás, el escupitajo”, cerró Ochoa.

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