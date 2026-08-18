Florencia Raggi y el histórico Nicolás Repetto disfrutaron de unas relajantes vacaciones en el Mediterráneo, donde aprovecharon para reencontrarse con su hija Renata Repetto en España. Durante su recorrido por la emblemática isla balear, la pareja se mostró distendida paseando entre bosques de vegetación autóctona, pintorescas calles empedradas y paseos marítimos. Las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron momentos de plena desconexión y felicidad compartida en familia.

El recorrido incluyó al menos dos escenarios bien diferenciados: las callecitas y fachadas de colores de Maó, en Menorca, y los acantilados con estructuras blancas asomadas sobre el mar azul. La publicación mostró el viaje con la lógica de un álbum de vacaciones, sin un orden cronológico estricto pero con el mismo hilo conductor: el disfrute del verano europeo en familia.

La pareja posando feliz con el sol y el mar de fondo (Instagram)

El itinerario del viaje combinó diversos paisajes naturales y postales urbanas de Maó, una de las localidades más destacadas del territorio menorquín. En su caminata por la ciudad, la artista posó junto a mensajes de concientización social, vistiendo atuendos veraniegos y un sombrero de paja. Por su parte, el icónico presentador televisivo también fue retratado recorriendo los pintorescos pasos peatonales rodeados de arquitecturas históricas en tonos salmón.

Florencia Raggi en Menorca, uno de los lugares que visitaron (Instagram)

El viaje cobró un significado sumamente especial gracias al encuentro con Renata, quien se encuentra radicada en el continente europeo. Madre e hija inmortalizaron el momento con varias fotografías juntas desde acantilados con espectaculares vistas hacia el mar azul. Las postales capturaron charlas en terrazas gastronómicas al atardecer, retratos a cara lavada y la grata compañía del perro galgo de la joven durante la estadía.

Florencia Raggi compartió las fotos de sus días en Europa junto a Nicolás Repetto y su hija Renata (Instagram)

La travesía familiar concluyó con momentos de relax a bordo de una embarcación navegando por las aguas turquesas del Mediterráneo. En las imágenes se observó al famoso matrimonio disfrutando del sol y la brisa marina antes del fin del día. Para cerrar el álbum digital de recuerdos, la artista dedicó una emotiva frase de agradecimiento por la experiencia vivida y el tiempo compartido junto a sus seres queridos.

La pareja aprovechó para pasar tiempo con Renata, que está viviendo en España (Instagram)

FLORENCIA RAGGI REVELÓ LOS DETALLES DE SUS DÍAS EN MENORCA

Durante la estadía en la isla balear, las caminatas al aire libre y el contacto con la naturaleza fueron grandes protagonistas de la rutina diaria. La actriz compartió imágenes recorriendo senderos rodeados de árboles frondosos y zonas boscosas, luciendo looks informales acordes a las altas temperaturas del verano europeo. Cada uno de los rincones elegidos por la familia ofreció un escenario ideal para descansar lejos del bullicio urbano y la agenda laboral.

Florencia Raggi feliz al sol (Instagram)

Las postales también mostraron la gastronomía local y los momentos de tranquilidad compartidos en las terrazas suspendidas sobre los acantilados. Con el horizonte marino como telón de fondo, las fotos capturaron conversaciones relajadas y desayunos al aire libre frente a las costas mediterráneas. Estos espacios permitieron a los integrantes del clan Repetto disfrutar de extensas tardes de sol antes de cada atardecer sobre el agua.

NICOLÁS REPETTO Y SU RELAJANTE NAVEGACIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

La etapa marítima del itinerario dejó algunas de las postales más destacadas del viaje, con el conductor navegando a bordo de un barco durante la puesta de sol. Las imágenes mostraron al presentador sonriente mientras la luz del atardecer teñía el mar con tonalidades anaranjadas y rosadas, en un entorno de calma total. La embarcación recorrió diversos puntos de la costa, ofreciendo vistas privilegiadas de las bahías y montañas de la zona.

Nico Repetto con el mar y el atardecer de fondo (Instagram)

Para finalizar la publicación que resumió la escapada europea, la actriz eligió una reflexión profunda para sintetizar todo lo vivido en el viaje junto a su hija y su pareja.

Florencia Raggi: Gracias Vida, por sentir así, por cada emoción. Por volver a mí (Instagram)

La frase “Gracias Vida, por sentir así, por cada emoción. Por volver a mí” coronó una serie de fotografías que reflejaron no solo el encanto turístico del destino, sino también la calidez de un reencuentro familiar en el verano europeo.