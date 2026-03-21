Después de décadas como una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, Nicolás Repetto eligió correrse del centro de la escena mediática y apostar por un cambio profundo.

Instalado en Maldonado, el conductor encontró en la música una nueva forma de expresión y un estilo de vida más relajado, alejado de los estudios y el ritmo frenético del espectáculo.

El nuevo proyecto artístico de Nicolás Repetto lleva el nombre de La Juanita, en homenaje al barrio costero donde surgió la idea, muy cerca de José Ignacio.

Se trata de una banda que comparte con el músico Santi Olareaga y otros artistas de la escena local, con quienes da forma a un proyecto que combina amistad, creatividad y un fuerte anclaje en lo cotidiano.

Cuál es el nuevo trabajo de Nicolás Repetto: cerca del arte, lejos de la televisión | Créditos: Web Portal Montevideo

LA BANDA DE MÚSICA DE NICOLÁS REPETTO

La propuesta tiene un sello íntimo: las canciones son composiciones propias de Repetto, trabajadas junto a Olareaga en la producción y los arreglos.

Cuál es el nuevo trabajo de Nicolás Repetto: cerca del arte, lejos de la televisión | Créditos: Web Portal Montevideo

El resultado es un sonido que se nutre del entorno, con el mar como telón de fondo y una búsqueda artística más personal.

Cuál es el nuevo trabajo de Nicolás Repetto: cerca del arte, lejos de la televisión | Créditos: Web Portal Montevideo

El debut del grupo llegó con el EP IRÉ, un trabajo que reúne seis canciones y que cuenta con la participación especial de Rubén Rada en uno de los temas. Las composiciones fueron creadas entre 2023 y 2024, y grabadas entre la casa del propio Repetto y estudios de la zona, lo que refuerza el carácter artesanal del proyecto.