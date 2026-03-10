Nicolás Repetto atraviesa un momento de pura felicidad con la llegada de Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, y no duda en compartir su emoción en las redes sociales.

Luego del fugaz enojo de su hija, ya que el conductor había sido el primero en mostrar la carita del bebé apenas nació, Repetto volvió a visitar a Juana y aprovechó el encuentro para sacarse nuevas fotos con su nieto.

Nicolás Repetto mostró el rostro de su nieto Timoteo en primer plano

Feliz con la llegada del pequeño, el conductor decidió publicar una tierna imagen en primer plano del bebé, que rápidamente derritió de ternura a sus seguidores.

En la foto se puede ver a Timoteo envuelto en una suave toalla blanca con capucha, con bordes en tono durazno. El bebé mira directamente a cámara con una expresión tranquila y curiosa, mientras asoman sus hermosos ojazos, que se llevan toda la atención de la imagen.