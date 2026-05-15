Hablar de seualidad en televisión no fue tan fácil para Matías Bertolotti (46) en su momento, pero ahora vive a pleno su vida íntima con Lautaro Berardi.

“Le mando un beso a mi novio, Lauti. Espero que no esté mirando porque sufre con estas cosas”, saludó el meteorólogo para cerrar su entrevista con Puro Show.

De hecho, cuando se dio cuenta que le pasaban fotos acaramelado se lamentó: “Uy, me va a matar”.

El muchacho “estudió cine para ser director audiovisual” y ya van a cumplir los “seis años en pareja”.

“Ahora casi que convivimos. Como los padres viven cerca, casi que iba y venía de casa, pero ahora ya está en casa”.

El sorpresivo divorcio de Matías Bertolotti

“Al principio me costó contarlo en la tele”, admitió.

Al final, Matías Bertolotti hizo referencia a su fastuoso casamiento que a las semanas derivó en un inesperado divorcio: “Aparte, me pasaron cosas muchas cosas en el medio”.