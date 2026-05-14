Después de confirmar su separación de Martín Lamela, con quien tiene a su hija, Lola, Adabel Guerrero visitó LAM y habló a fondo, como nunca antes, sobre la crisis que terminó quebrando la relación de 17 años de amor.

Con total honestidad y visiblemente movilizada, la bailarina contó que la decisión final pasó por ella, aunque aclaró que el desgaste venía desde hacía muchísimo tiempo: “La decisión fue mía, porque yo ya hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste, pero mucho tiempo, muchos años”, confesó Adabel en diálogo con Ángel de Brito.

La artista explicó que las crisis en la pareja eran recurrentes y que incluso tiempo atrás ya había planteado la posibilidad de separarse, aunque siempre terminaban apostando nuevamente a la relación: “Yo, hace mucho, le había dicho que me quería separar, pero había quedado en la discusión del momento. Que no, que probemos de nuevo y seguimos así”, recordó.

QUÉ DIJO ADABEL GUERRERO SOBRE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN LAMELA

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre el vacío emocional que sentía dentro del vínculo: “Me sentía sola, me sentía triste. Obviamente que había mejores momentos que otros”.

Con crudeza, Adabel admitió que el vínculo ya funcionaba más como una sociedad vinculada a la crianza de su hija que como una verdadera pareja: “Yo me sentía sola, me sentía acompañada por el papá de la nena, no con tu novio o marido”, expresó.

Foto: Instagram (@adabelguerrero)

Y fue todavía más contundente al describir el presente sentimental que atravesaban: “Como pareja no había casi nada, te diré. Perdón, Martín, si te duele, pero él lo sabe”.

Sobre el final, Adabel dejó ver que, pese a estar convencida de lo que necesitaba para su bienestar, todavía atraviesa un fuerte proceso interno: “A mí me dolió muchísimo, me costó mucho tomar la decisión. Y todavía digo si hice bien o no. Me pregunto si hice bien o no”, cerró, sincera.

Adabel Guerrero: “Como pareja no había casi nada, te diré. Perdón, Martín, si te duele, pero él lo sabe”.

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ADABEL GUERRERO SORPRENDIÓ AL REVELAR QUÉ LE DECÍA LA CHINA SUÁREZ SOBRE LOS PADRES DE SUS HIJOS

En medio de rumores y polémicas que suelen rodear a Eugenia “la China” Suárez, Adabel Guerrero aportó una mirada diferente y reveló qué le decía la actriz cuando hablaban, puertas adentro, sobre la crianza y la logística familiar.

Invitada a Puro Show, Adabel contó que forjó una buena relación con la China a partir de trabajar juntos en En el Barro y que, desde entonces, comenzó a observarla con otros ojos: “A partir de que nos conocimos, la empecé a ver en todo lo que pude porque uno aprende mirándola a ella y a otras compañeras”, explicó.

Más allá de la actuación, hubo un tema que las conectó especialmente: la maternidad. Adabel quiso saber cómo hacía la China para compatibilizar largas jornadas de grabación con la crianza de sus hijos: “Lo que sí hablamos en las grabaciones fue acerca de la maternidad. A mí me interesaba mucho saber cómo hacía ella con los chicos, grabando tantas horas”, reveló.

Foto: Captura (eltrece)

“Ella tiene gente que la ayuda, por supuesto, tiene a la mamá. Y siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”.

Adabel Guerrero: “La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”.

“Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos”, cerró Adabel, sin escatimar en elogios para Eugenia.