En medio de su alegría por su excelente presente profesional, a Adabel Guerrero le cerraron su cuenta de Instagram y todavía está luchando para recuperarla.

Muy preocupada por no saber cómo recuperar su red social, la bailarina les hizo un pedido a sus colegas y amigos del medio, etiquetándolos en un firme video.

Adabel Guerrero hizo un desesperado pedido. Foto: IG | estefaniaberardi

“Este es un pedido para todos mis colegas, compañeros y amigos del medio. Hace ya un tiempo que no tengo mi cuenta de Instagram, estoy esperando que me la devuelvan, pero no sé cuánto tiempo va a pasar. Quiero seguir compartiendo mis cosas con la gente a la que le gusta ver lo que hago...”, expresó, triste.

ADABEL GUERRERO PIDIÓ QUE COMPARTAN SU RELATO

“Les pido por favor a mis amigos que compartan esta historia, los voy a arrobar, así esta gente que me quiere seguir empieza a seguir esta nueva cuenta”.

“Les pido por favor a mis amigos que compartan esta historia, los voy a arrobar, así esta gente que me quiere seguir empieza a seguir esta nueva cuenta. Me están preguntando un montón porque no me ven, pero pueden empezar a seguirme en esta nueva cuenta”, cerró, contundente.