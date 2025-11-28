A poco del aniversario de la China Suárez con Mauro Icardi, próximo a celebrarse el 29 de noviembre, tal como ella lo reveló en el programa de Mario Pergolini, Adabel Guerrero fue consultada sobre las supuestas videollamadas que la actriz mantenía con Franco Colapinto durante las grabaciones de la serie de Netflix, En el Barro.

“¿Sabés que una vez me llegó la información que en su momento, cuando estaban grabando En el Barro, con la China Suárez, por ejemplo, hizo una videollamada con Colapinto, ¿puede ser?”, le preguntaron a la bailarina, quien contestó:“Sí ¿Por qué me preguntás? ¿Lo tengo que decir?“.

La imagen viral de la China Suárez con Franco Colapinto en Madrid, en noviembre del 2024. (Foto: Socios del espectáculo). Por: Captura de imagen del video subido por Socios del espectáculo

“La China siempre hablaba con él en videollamada y en un momento, una vez, en una grabación, sí, como que medio nos presentó así, ahí estoy acá con las chicas y lo vimos, lo saludamos ahí”, recordó Adabel.

Adabel Guerrero habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Sabés si eso fue más o menos un veintipico de noviembre? ¿No recordás la fecha?“, repreguntó el movilero y Guerrero respondió: ”No sé. ¿Por qué me preguntás? ¿En qué lío me estás metiendo? Entre septiembre y noviembre grabábamos En el Barro".

¿HABÍA ALGO MÁS QUE AMISTAD ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y COLAPINTO?

La bailarina fue cauta al hablar sobre la naturaleza del vínculo entre la actriz y el piloto: “Qué relación había ni idea, porque yo puedo estar hablando en videollamada con un amigo, con una amiga... eso sí no te puedo decir, ni idea”.

De esta manera, Adabel Guerrero dejó en claro que no tiene intenciones de ser involucrada en un escándalo con la China Suárez, quien está en pareja oficial con Mauro Icardi hace un año.

