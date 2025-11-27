La entrevista que Moria Casán le hizo a la China Suárez en su casa la terminó por definir como contraria a Wanda Nara, y este jueves apeló a una chicana letal tras comentar que la conductora de MasterChef Celebrity aseguró no haber ninguno de los reportajes a la novia de Mauro Icardi.

“No sé cómo hablar ya de esta gente, tengo tanto que me equivoco”, aseguró para evitar mencionar a la mediática por su nombre.

Luego descartó que Mauro y la China busquen fastidiar a Wanda: “Viven con las redes. Son chicos que se sacan fotos todo el día, son estéticos, son divinos, están enamorados, se besan y sacan fotos. No lo veo como provocación”.

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

Hasta que se metió de lleno con las declaraciones de Nara sobre los reportajes a María Eugenia: “Yo escuché una cosa, que no lo vio”.

La frase de doble sentido de Moria a Wanda

“Yo creo que no es que no lo vio, yo creo que se lo tragó”, disparó sin filtros.

Wanda Nara. (Foto: @Wanda_Nara)

“No hay manera de no ver eso. Más vale que lo vio. Si es una marketinera como es ella, que vamos por el negocio, ni por el amor ni nada. Abrís un teléfono y lo ve, aunque no lo quieras ves”, enfatizó.

Al final, Moria Casán remató picante contra Wanda Nara: “Yo creo que no lo vio, se lo tragó“.