Durante su ciclo La mañana con Moria por eltrece, Moria Casán habló sobre la entrevista que le realizó a la China Suárez, con Mauro Icardi presente, y analizó en profundidad la dinámica que percibió entre la pareja.

Según la conductora, el vínculo se caracteriza por una fuerte necesidad de aprobación y un funcionamiento casi “espejado” entre ambos.

Moria aseguró que, durante el encuentro, notó una marcada dependencia emocional por parte de la actriz y relató que la China buscaba permanentemente la mirada y el visto bueno de Icardi.

“Todo el tiempo funcionaban como espejo. Ella quería sentarse donde él pudiera verla y él le pedía que se pusiera frente a él para mirarla”, señaló.

La diva también contó que la pareja se mostró muy dispuesta a hablar y compartir detalles de su relación: “Los dos tenían muchas ganas de hablar. Estaban felices, súper enamorados”.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Movilpress

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Movilpress

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Movilpress

CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI: UNA RELACIÓN “ESPEJADA”

Gustavo Méndez, por su parte, recordó que ya los había visto en otras oportunidades este año y los notó igual de apasionados. La One destacó que detrás de la intensidad hay aspectos que le llamaron la atención: “Para mí, hay una dependencia emocional. Ella necesita que él la mire, que la apruebe. Es como una geisha con él”.

“Para mí, hay una dependencia emocional. Ella necesita que él la mire, que la apruebe. Es como una geisha con él”. Moria Casán.

En el debate posterior, surgieron interpretaciones sobre posibles patrones afectivos de la actriz vinculados a experiencias familiares y similitudes entre Icardi y su padre. Además, se mencionó que algunos comportamientos podrían considerarse señales de alerta o dinámicas tóxicas desde la mirada de terceros.

Sin embargo, Méndez concluyó resaltando que, pese a las observaciones, la pareja continúa unida y mostrando un amor intenso, y Moria coincidió: “Los vi en abril, súper enamorados. En mayo, súper enamorados. Mantienen ese amor”.