La China Suárez le dio una entrevista exclusiva a Moria Casán para el programa de La Mañana con Moria (eltrece) y blanqueó por primera vez cómo fue el polémico encuentro inicial con Mauro Icardi, el exmarido de Wanda Nara, en 2021, famoso por ser el comienzo del conocido Wandagate.

La primera cita en París que cambió todo

China Suárez recordó por primera vez, con lujo de detalle, cómo fue su encuentro inicial con Mauro Icardi en París en 2021, un episodio que marcó el inicio de una historia que luego explotó mediáticamente.

Según contó ante Moria Casán, el encuentro ocurrió en una habitación de hotel y ella llegó antes que el futbolista. “No me acuerdo si me dieron la llave en recepción, pero seguramente”, aseguró todavía entre risas por los nervios que sintió en aquel momento.

La actriz confesó que viajó desde Madrid —donde estaba filmando la película Objetos— especialmente para verlo, y que estuvo menos de 24 horas en la capital francesa.

China Suárez reveló el primer mensaje que le envió Mauro Icardi (eltrece)

El look de la noche y la prueba definitiva

China reveló que pensó el outfit con mucha intención, pero eligió mostrarse totalmente natural: “Me fui sin maquillaje, con zapatillas, un pantalón negro ancho y una remera blanca de manga larga. Pensé: si no le gusto así, ya fue”.

Según contó, no buscó impactar desde la imagen, sino comprobar si la conexión que venían teniendo por WhatsApp también funcionaba en persona.

El momento del primer beso y el impacto

Cuando Icardi llegó, Suárez confesó haberse sorprendido con su presencia física: “No sabía que era tan alto, me impactó. Tiene una mirada muy fuerte”.

Ese fue el instante en el que los nervios se transformaron en adrenalina: “Se me aflojaron las piernas”, relató, y confirmó que el jugador le robó un beso ni bien se encontraron. “Arrancó fuerte”, dijo entre risas.

Una conexión genuina que no pudieron disimular

La actriz aseguró que la química fue inmediata y auténtica: “No podía actuar ni disimular nada de lo que me pasaba. Fue todo muy genuino”.

El tremendo fallido de Mauro Icardi sobre la China Suárez (eltrece)

También aclaró que la noche fue mucho más romántica de lo que la gente imagina y que no se trató de una aventura superficial: “Fue amor, una conexión muy fuerte”.

Separación, lágrimas y tres años sin contacto

Tras ese encuentro intenso, ambos volvieron a sus rutinas y la separación fue dolorosa para ella: “Volví a filmar y no entendía cómo podía haber sido tan fuerte y terminar ahí. Lloré mucho”.

Luego, pasaron tres años sin hablar. El resto es historia.