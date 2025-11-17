Mauro Icardi se sumó unos minutos al mano a mano de la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido por eltrece y descolocó a todos con un tremendo fallido sobre su novia.

“Muy en el fondo es buena”, lanzó el futbolista, desatando una automática y explosiva reacción de la actriz.

El tremendo fallido de Mauro Icardi sobre la China Suárez (eltrece)

EL FALLIDO DE MAURO ICARDI SOBRE LA CHINA SUÁREZ EN TV

China Suárez: -Mauro está en los detalles. Está atento…

Mario Pergolini: -Más de joven te hubiese parecido un pesado.

Mauro Icardi: -Una de las cosas que me dice siempre es que me hubiese querido conocer a los 20.

China: -Sí, pero yo era brava a los 20...

Pergolini: -¿Hubieses soportado a una mujer tan brava a los 20?

Icardi: -Sí.

China: -Has soportado cosas peores.

Icardi: -Soporté varias cosas.

Pergolini: -¿Te gusta el latiguito?

Icardi: -No, eso no, pero he soportado varias cosas y sí, seguramente, la soportaría porque en el fondo es muy buena.

China: -¿Cómo en el fondo? ¿Sos boludo?

Icardi: -A veces tiene carácter de enojona…

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.